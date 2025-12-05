    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Re AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Re
    Swiss Re nimmt sich für 2026 etwas mehr Gewinn vor

    • Swiss Re plant Gewinnsteigerung auf 4,5 Mrd. USD.
    • Aktienrückkäufe von 500 Mio. USD ab 2026 angekündigt.
    • Dividende soll jährlich um mindestens 7% steigen.
    ZÜRICH (dpa-AFX) - Der weltgrößte Rückversicherer Swiss Re will mit der Sanierung seines Lebens- und Krankengeschäfts den Gewinn weiter steigern. So rechnet Konzernchef Andreas Berger für 2026 mit einem Konzerngewinn von 4,5 Milliarden US-Dollar (rund 3,9 Mrd Euro), wie die Swiss Re am Freitag in Zürich mitteilte. Das Ziel liegt etwas über den 4,4 Milliarden Dollar, die Berger für 2025 anpeilt. Im vierten Quartal dürfte die Sanierung des Geschäfts in Australien, Israel und Südkorea die Swiss Re allerdings mit 250 Millionen Dollar belasten.

    Die Anteilseigner können künftig nicht nur eine steigende Dividende, sondern auch Jahr für Jahr regelmäßige Aktienrückkäufe erwarten. Losgehen soll es 2026 mit einem Rückkaufprogramm über 500 Millionen Dollar. Die Dividende soll wie bisher geplant jährlich um mindestens sieben Prozent steigen.

    An ihrem längerfristigen Rentabilitätsziel hält die Swiss Re fest: Über mehrere Jahre will das Management weiterhin eine Eigenkapitalrendite von "mehr als 14 Prozent" erreichen./stw/err/jha/

    -5,99 %
    -6,92 %
    -10,10 %
    -7,00 %
    -0,56 %
    +64,31 %
    +83,73 %
    +56,12 %
    +200,81 %
    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,45 % und einem Kurs von 141,6 auf Lang & Schwarz (05. Dezember 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um -6,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,10 %.

    Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 41,86 Mrd..

    Swiss Re zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,0075. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,56CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 161,00CHF was eine Bandbreite von -10,25 %/+15,60 % bedeutet.





