Swiss Re nimmt sich für 2026 etwas mehr Gewinn vor

An ihrem längerfristigen Rentabilitätsziel hält die Swiss Re fest: Über mehrere Jahre will das Management weiterhin eine Eigenkapitalrendite von "mehr als 14 Prozent" erreichen./stw/err/jha/

Aktie am Freitag mit + 7,5 %

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,45 % und einem Kurs von 141,6 auf Lang & Schwarz (05. Dezember 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um -6,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,10 %.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 41,86 Mrd..

Swiss Re zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,0075. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,56CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 161,00CHF was eine Bandbreite von -10,25 %/+15,60 % bedeutet.