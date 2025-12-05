JPMORGAN stuft NATIONAL GRID auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für National Grid von 1225 auf 1250 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die finale Entscheidung des britischen Regulierers für die Stromnetze für die kommenden fünf Jahre ab 1. April 2026 untermauere seine positive Einschätzung für National Grid und SSE, schrieb Pavan Mahbubani am Donnerstagabend./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,20EUR auf Tradegate (04. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Pavan Mahbubani

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,5

Kursziel alt: 12,25

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

