Airbus muss im Dezember noch 133 Flugzeuge ausliefern
- Airbus übergibt 72 Flugzeuge, sechs weniger als Oktober.
- Mängel an Rumpfteilen verzögern Auslieferungen erheblich.
- Auslieferungsziel auf 790 Maschinen für 2023 gesenkt.
TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat wegen der bekannt gewordenen Mängel an Rumpfteilen im November noch nicht zum Jahresendspurt ansetzen können. Im abgelaufenen Monat übergab der Dax-Konzern 72 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden und damit sechs weniger als im Oktober, wie er am Freitag in Toulouse mitteilte. Vorstandschef Guillaume Faury hatte wegen der Mängel jüngste sein Auslieferungsziel für das laufende Jahr von 820 auf 790 Maschinen gekappt. Selbst um diese Marke zu erreichen, muss Airbus im Dezember noch 133 Jets an Kunden übergeben.
Wegen Mängeln an Rumpfteilen eines Zulieferers muss Airbus dem Vernehmen nach mehr als 600 Flugzeuge überprüfen. Der Großteil dieser Maschinen ist noch nicht bei den Kunden, sodass die Inspektionen die Auslieferungen verzögern. Unterdessen holte der Hersteller im November Bestellungen über 75 neue Flugzeuge herein. Stornierungen gab es nicht./stw/jha/
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 198,5 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -3,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 157,40 Mrd..
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 233,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +10,75 %/+23,34 % bedeutet.
Government Support for Airbus
In October 2019, after 15 years of litigation, the WTO authorized the United States to take $7.5 billion in
trade countermeasures in the dispute against the EU, France, Germany, Spain, and the United Kingdom
regarding their illegal subsidies for the Airbus consortium.
On June 15, 2021, the United States and the EU announced a cooperative framework to address the large
civil aircraft disputes. The cooperative framework suspended each side’s tariffs related to this dispute for
five years. The United States and the EU also agreed to principles for government support in this sector,
including their shared intent that any financing for the production or development of large civil aircraft be
on market terms. The United States and the EU further agreed to collaborate on jointly analyzing and
addressing non-market policies and practices of third countries that may harm the U.S. and EU large civil
aircraft industries.
Over many years, France, Germany, Spain, and, to a much lesser extent, Belgium, have provided subsidies
to Airbus-affiliated national companies to aid in the development, production, and marketing of Airbus’s
large civil aircraft. These governments have financed from 33 percent to 100 percent of the development
costs (launch aid) for all Airbus aircraft models. They have also provided other forms of support, including
equity infusions, debt forgiveness, debt rollovers, marketing assistance, and research and development
funding, and have applied political and economic pressure on purchasing governments. The cooperative
framework affirms the EU’s intent to provide future funding only on market terms.
In addition to these subsidies, the EU maintains aeronautics research programs that are driven significantly
by a policy intended to enhance the international competitiveness of the EU civil aeronautics industry. EU
Member State governments have spent hundreds of millions of euros to create infrastructure for Airbus
programs.
The United States will monitor any government financing of Airbus closely.
Quelle: https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2025NTE.pdf