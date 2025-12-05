Airbus muss im Dezember noch 133 Flugzeuge ausliefern

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 198,5 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -3,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 157,40 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 233,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +10,75 %/+23,34 % bedeutet.