    Airbus muss im Dezember noch 133 Flugzeuge ausliefern

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus übergibt 72 Flugzeuge, sechs weniger als Oktober.
    • Mängel an Rumpfteilen verzögern Auslieferungen erheblich.
    • Auslieferungsziel auf 790 Maschinen für 2023 gesenkt.
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    TOULOUSE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat wegen der bekannt gewordenen Mängel an Rumpfteilen im November noch nicht zum Jahresendspurt ansetzen können. Im abgelaufenen Monat übergab der Dax-Konzern 72 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden und damit sechs weniger als im Oktober, wie er am Freitag in Toulouse mitteilte. Vorstandschef Guillaume Faury hatte wegen der Mängel jüngste sein Auslieferungsziel für das laufende Jahr von 820 auf 790 Maschinen gekappt. Selbst um diese Marke zu erreichen, muss Airbus im Dezember noch 133 Jets an Kunden übergeben.

    Wegen Mängeln an Rumpfteilen eines Zulieferers muss Airbus dem Vernehmen nach mehr als 600 Flugzeuge überprüfen. Der Großteil dieser Maschinen ist noch nicht bei den Kunden, sodass die Inspektionen die Auslieferungen verzögern. Unterdessen holte der Hersteller im November Bestellungen über 75 neue Flugzeuge herein. Stornierungen gab es nicht./stw/jha/

    ISIN:NL0000235190WKN:938914

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 198,5 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -3,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 157,40 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 233,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +10,75 %/+23,34 % bedeutet.




