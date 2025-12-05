JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,57 auf 25,07 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese setzt 2026 unter Europas Lebensmittelhändlern vor allem auf Jeronimo Martins. Bei Ahold hält er den Managementfokus auf Margen- und Renditeschutz derweil weiter für wachstumsschädlich./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 34,91EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 25,07

Kursziel alt: 24,57

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



