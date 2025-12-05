JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,57 auf 25,07 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese setzt 2026 unter Europas Lebensmittelhändlern vor allem auf Jeronimo Martins. Bei Ahold hält er den Managementfokus auf Margen- und Renditeschutz derweil weiter für wachstumsschädlich./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 34,91EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Borja Olcese
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 25,07
Kursziel alt: 24,57
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
