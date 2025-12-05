Schott Pharma droht Rekordtief nach schwachen Zielvorgaben

"Die schwache Nachfrage im Geschäft mit Spritzen ist neu", schrieb Analyst Olivier Calvet von der Bank UBS. Man warte nun auf die vollständigen Geschäftszahlen am 11. Dezember, um zu erfahren, ob die Nachfrageschwäche kundenspezifisch sei. Der Experte reduzierte die Schätzungen für den Umsatz und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2026 bis 2028 im Schnitt um 11 respektive 16 Prozent. Er senkte das Kursziel von 28,80 auf 24,70 Euro, hielt aber an der Empfehlung "Buy" fest./bek/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 26,06 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +3,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 898,04 Mio..

Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,75EUR. Von den letzten 4 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +11,71 %/+30,97 % bedeutet.