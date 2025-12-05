Bank of America bewegt Rüstung - Renk hoch, Hensoldt runter

Analyst Benjamin Heelan von der Bank of America (BofA) sieht in der jüngsten Kurskorrektur im Zuge neuer Verhandlungen um ein Ukraine-Kriegsende zwar langfristig eine Chance. Er ordnete seine Präferenzen aber neu. Die Aktien des Panzergetriebeherstellers Renk als schwächsten Branchenwert der vergangenen sechs Monate empfahl er mit einem Kursziel von 60,50 Euro zum Kauf. Er vollzog damit eine Kehrtwende nach bisher negativer Einstufung.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Rüstungswerte driften am Freitagmorgen vorbörslich deutlich auseinander. Während Renk auf der Handelsplattform Tradegate stark zulegen auf bis zu 51,74 Euro, rutschen Hensoldt ab auf bis zu 66,80 Euro. Rheinmetall verändern sich vergleichsweise wenig.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!

Beim Sensor-Spezialisten Hensoldt strich er derweil seine Empfehlung bei deutlich gekapptem Kursziel von 77 Euro. Rheinmetall bleibt Heelan gewogen, nahm aber auch hier sein Kursziel etwas zurück auf 2.215 Euro.

Papiere des Triebwerkbauers MTU waren ebenfalls stark mit vorbörslich 354 Euro. Hier setzte Heelan ein Ziel von 410 Euro an und riet ebenfalls zum Kauf.

Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) sieht er mit Kursziel 55,70 Euro skeptisch und votiert mit "Underperform"./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,64 % und einem Kurs von 354 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 08:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +0,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,77 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 69,76 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.112,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.770,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +16,14 %/+64,04 % bedeutet.



