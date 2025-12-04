Wieder im Vorwärtsgang!

Die Aussicht auf gelockerte Vorgaben zum Kraftstoffverbrauch in den USA führt zu Kursanstiegen bei europäischen Autoaktien. Dennoch stehen insbesondere die exportorientierten deutschen Automobilhersteller vor erheblichen Herausforderungen, bedingt durch den intensiven Wettbewerb in China sowie die US-Zollbestimmungen. Dies spiegelt sich deutlich in der Entwicklung von Gewinn und Dividenden wider. Von den 40 im DAX gelisteten Unternehmen werden voraussichtlich 26 ihre Dividenden erhöhen, während nur etwa fünf Unternehmen mit Kürzungen rechnen müssen. Zu Letzteren zählen die deutschen Autobauer, deren Ausschüttungen sich voraussichtlich um 3,5 Milliarden Euro auf insgesamt 7,2 Milliarden Euro verringern werden. Bei Unternehmen mit sinkenden Dividenden besteht ein erhöhtes Risiko, dass die Kursentwicklung diesem Trend folgt. Kurzfristig dominieren jedoch bei den deutschen Autobauern die Bullen.

Der Kursverlauf der BMW-Aktie erreichte gestern mit einem Anstieg auf 92,98 Euro eine bedeutende Marke. Kurzfristig wurde damit der Widerstand bei 91,72 Euro getestet. Gelingt die nachhaltige Überwindung dieser Marke, eröffnet sich der Weg zum nächsten Widerstand bei 101,55 Euro. Langfristig betrachtet hat der Kurs am 5. November 2025, dem Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen, die 200-Tage-Linie überschritten. Dies deutet auf die Bildung eines langfristigen Aufwärtstrends hin. Allein betrachtet ist die Aussagekraft der 200-Tage-Linie jedoch begrenzt. Auch der kurzfristigere Indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) signalisiert seit dem 24. Oktober eine Aufwärtssequenz, die derzeit weiterhin intakt erscheint. Sollte der Ausbruch über die Marke von 91,72 Euro nicht nachhaltig gelingen, ist ein Rückfall in den Bereich zwischen 81,34 und 85,80 Euro möglich. Diese Einschätzung stützt sich auf die Abhängigkeit von BMW, seine Produkte weltweit erfolgreich zu verkaufen, um sinkende Gewinne und Dividenden zu vermeiden. Das US-Zollregime sowie der Marktanteilsrückgang in China sprechen eher für eine volatile Kursentwicklung. Dennoch sieht die Konsensschätzung für die Jahre 2026 und 2027 steigende Gewinne beim Autobauer. Die Kennzahl PEG (Price-Earnings-Growth-Ratio), das Verhältnis von Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zum Gewinnwachstum, sinkt dabei auf 0,48 beziehungsweise 0,69. Werte unter 1 gelten als Indikator für eine Unterbewertung der Aktie.

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST (BMW) (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der BMW AG bis auf 105,98 Euro ausgehen, könnten durch einen Call-Optionsschein (WKN SX030Y) überproportional mit einem Omega von 5,29 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 29 % und dem Ziel bei 105,98 Euro (1,31 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 30.12.2025 eine Rendite von rund 68 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 85,80 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 55 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,23 zu 1, wenn bei 85,80 Euro (0,35 Euro beim Schein) eine Stop-Loss-Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: SX030Y Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,81 – 0,82 Euro Emittent: Société Générale Basispreis: 98,00 Euro Basiswert: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ST (BMW) akt. Kurs Basiswert: 92,98 Euro Laufzeit: 18.12.2026 Kursziel: 1,31 Euro Omega: 5,29 Kurschance: + 55 Prozent Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.