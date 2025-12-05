UBS stuft Schott Pharma auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 28,80 auf 24,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege unter den Erwartungen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagabend. Der operative Gewinnkonsens dürfte um 11 Prozent sinken. Die Nachfrageschwäche bei Glasspritzen sei neu. Es stelle sich die Frage, ob sie kundenspezifisch sei./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,57 % und einem Kurs von 17,44EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24,70

Kursziel alt: 28,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

