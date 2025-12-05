    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma
    UBS stuft Schott Pharma auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 28,80 auf 24,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege unter den Erwartungen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagabend. Der operative Gewinnkonsens dürfte um 11 Prozent sinken. Die Nachfrageschwäche bei Glasspritzen sei neu. Es stelle sich die Frage, ob sie kundenspezifisch sei./ag/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:42 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:42 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,57 % und einem Kurs von 17,44EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Olivier Calvet
    Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 24,70
    Kursziel alt: 28,80
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



