Seegene gründet Tochtergesellschaft in Frankreich und baut Präsenz in Europa weiter aus

Die neue Tochtergesellschaft wird die Zusammenarbeit mit lokalen Kunden und Partnern intensivieren. Dies geschieht durch verbesserten technischen Support, gezielte Marktentwicklung und eine engere Kooperation mit den Akteuren im französischen Gesundheitswesen.

SEOUL, Südkorea, 5. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Seegene, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der molekularen Diagnostik (MDx), hat heute die Gründung einer neuen Tochtergesellschaft in Frankreich bekannt gegeben. Ziel ist es, die eigene Präsenz in Europa zu stärken und die globale Expansion des Vertriebs voranzutreiben.

Laut dem globalen Marktforschungsunternehmen Grand View Research, Inc. wird der französische Markt für molekulare Diagnostik auf etwa 600 Millionen Euro geschätzt. Dies entspricht etwa 15 Prozent des europäischen Gesamtmarktes. Damit ist Frankreich nach Deutschland (19 Prozent Marktanteil) der zweitgrößte Markt in der Region. In Frankreich besteht eine besonders hohe Nachfrage nach diagnostischen Tests für sexuell übertragbare Infektionen (STIs), Infektionen des Magen-Darm-Trakts (GI) und Atemwegsinfektionen.

Über seine Tochtergesellschaft plant Seegene, den Absatz bestehender Produktlinien auszubauen und gleichzeitig neue Produkte einzuführen, unter anderem im Bereich Gebärmutterhalskrebs sowie weiteren diagnostischen Multiplex PCR-Assays.

„Auf dem französischen Markt, der zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor aufgeteilt ist, ist die Fähigkeit, innovative Produkte schnell zu liefern und die Effizienzanforderungen der Labore zu erfüllen, ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit ", sagte Daniel Shin, Executive Vice President und Chief Global Sales and Marketing Officer bei Seegene. „Mit der neuen Tochtergesellschaft gewinnt Seegene ein besseres Verständnis für das französische Gesundheitssystem, stärkt den lokalen Kundenservice und beschleunigt das Wachstum im Bereich der In-vitro-Diagnostik, durch spezialisiertes Fachwissen direkt vor Ort."

Darüber hinaus bietet die Niederlassung einen strategischen Ausgangspunkt für die europäische Markteinführung zweier innovativer Lösungen von Seegene, die sich derzeit in der Entwicklung befinden: CURECA, ein vollautomatisiertes PCR-System, und STAgora, eine Plattform zur Analyse von Echtzeit-Diagnosedaten und prädiktiven Erkenntnissen.

Durch die Expansion nach Frankreich verfügt Seegene nun über neun internationale Tochterfirmen. Diese ergänzen das globale Vertriebsnetz mit 90 Partnern in 94 Ländern.

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 erwirtschaftete das Unternehmen rund 93 Prozent seines Gesamtumsatzes im Ausland, davon 63 Prozent in Europa. Die Region bleibt damit ein zentraler Wachstumstreiber der weltweiten Expansionsstrategie von Seegene.

Haftungsausschluss

CURECA und STAgora befinden sich in der Entwicklung und sind nicht für den diagnostischen Einsatz verfügbar.

Informationen zu Seegene

Seegene verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb im Zusammenhang mit syndromischen Echtzeit-PCR-Technologien. Dieses Fachwissen wurde, während der COVID-19-Pandemie besonders deutlich, als Seegene mehr als 340 Millionen COVID-19-Tests an mehr als 100 Länder weltweit lieferte. Das Hauptmerkmal der syndromischen Echtzeit-PCR-Technologie von Seegene ist die Fähigkeit, in einer Reaktion mit quantitativen Informationen gleichzeitig auf 14 Krankheitserreger zu testen, die ähnliche Symptome verursachen.

