USA wollen Beteiligung an US-Seltene-Erden-Unternehmen ausbauen!

Jarrod Agen, der Direktor des National Energy Dominance Council, betonte am Donnerstag auf einem Forum in Washington, dass solche Beteiligungen nun zur Norm würden. "Es gibt eine breite Palette von Unternehmen, die auf uns zukommen und überzeugende Argumente liefern", sagte Agen. Das Engagement der USA in Unternehmen dieser Branche sei ein zentraler Bestandteil der Strategie zur Sicherstellung der nationalen Sicherheit und zur Reduzierung der Abhängigkeit von China.

Die US-Regierung plant laut Bloomberg, ihre Beteiligungen an Unternehmen, die wichtige Rohstoffe für Technologie und Verteidigung produzieren, weiter auszubauen. Ein hochrangiger Vertreter des Weißen Hauses erklärte, dieser Schritt sei notwendig, um der Dominanz Chinas bei den sogenannten "kritischen Mineralien" entgegenzuwirken. Zu diesen Rohstoffen, zu denen unter anderem Gallium und Kobalt gehören, besteht eine hohe Nachfrage bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Industrierobotern und militärischen Systemen.

Die USA Rare Earth-Aktie schloss den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mit einem Plus von 24,7 Prozent bei 17,48 US-Dollar ab. Im vorbörslichen Handel stieg der Kurs um weitere 0,7 Prozent.

Auch andere Aktien aus dem Sektor verzeichneten gestern deutliche Gewinne: MP Materials schloss an der New York Stock Exchange mit einem Plus von mehr als fünf Prozent bei 61,80 US-Dollar je Aktie. Vorbörslich ging es um weitere 2,6 Prozent nach oben. Trilogy Metals schloss mit einem Plus von 3,75 Prozent und legte vorbörslich um weitere 3,83 Prozent zu. Albemarle schloss mit einem Minus von fast sechs Prozent bei 119,14 US-Dollar, drehte im vorbörslichen Handel jedoch rund 3,8 Prozent ins Plus.

In den letzten 12 Monaten hat die US-Regierung über eine Milliarde US-Dollar in strategische Beteiligungen investiert. Dazu gehören 400 Millionen US-Dollar für einen 15-prozentigen Anteil an MP Materials, 670 Millionen US-Dollar für eine Beteiligung am Magnetproduzenten Vulcan Elements sowie 35,6 Millionen US-Dollar für einen 10-prozentigen Anteil an Trilogy Metals. Im September wurde zudem ein weiterer Deal mit Lithium Americas bekannt gegeben, einem Entwickler des größten Lithium-Vorkommens in den USA.

Die US-Investitionen sind eine Reaktion auf Chinas Exportbeschränkungen für seltene Erden und Rohstoffe, die zu einer globalen Unterbrechung der Lieferketten führten."Wir kaufen buchstäblich Beteiligungen, um die Unterstützung der USA zu sichern. Nur so können wir mit China mithalten", erklärte Agen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



