    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsD-Wave Quantum AktievorwärtsNachrichten zu D-Wave Quantum

    D-Wave, Rigetti & IonQ

    261 Aufrufe 261 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bullische Call-Lawine löst massive Rallye bei Quantum-Aktien aus

    Tausende Calls haben die Put/Call-Verhältnisse auf Rekordtiefs gedrückt und eine Rallye entfacht. Die geopolitische Warnung eines Nobelpreisträgers sorgt zusätzlich für FOMO unter Anlegern.

    Für Sie zusammengefasst
    • Rekordtiefs bei Put/Call-Verhältnissen befeuern Rallye.
    • Quantum-Computing-Aktien steigen stark durch FOMO.
    • Geopolitische Warnungen fördern staatliche Investitionen.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    D-Wave, Rigetti & IonQ - Bullische Call-Lawine löst massive Rallye bei Quantum-Aktien aus
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Die Aktien der Quantum-Computing-Unternehmen IonQ, Rigetti und D-Wave sind am Donnerstag deutlich gestiegen, ausgelöst durch eine neue Welle bullisher Optionswetten und zusätzliche geopolitische Impulse. Bereits am Vormittag verzeichneten alle drei Titel zweistellige Kursgewinne, während der breitere Markt nur moderat zulegte.

    Bei IonQ wechselten fast 50.000 Call-Kontrakte den Besitzer, mehr als doppelt so viele wie üblich. Die Käufe konzentrierten sich auf Ausübungspreise zwischen 50 und 55 US-Dollar und sorgten für ein Put/Call-Verhältnis von nur 0,2, was bedeutet, dass auf fünf bullishe Call-Wetten nur eine einzige Absicherung über Puts entfällt. Auch Rigetti erlebte mit über 65.000 gehandelten Calls eine ausgeprägt bullishe Stimmung; das Verhältnis lag bei 0,7 statt 1,2, was darauf hinweist, dass deutlich mehr auf steigende als auf fallende Kurse gesetzt wird.

    D-Wave profitierte zusätzlich von positiven Kommentaren durch Evercore ISI; trotz geringerer Call-Volumina fiel das Put/Call-Verhältnis unter 0,3. Diese Optionsdynamik erinnert an den starken Anstieg zwischen August und September, als Berichte über staatliche Förderungen, M&A-Spekulationen und Kurszielanhebungen bereits eine Rallye ausgelöst hatten.

    Tipp aus der RedaktionMit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

    Parallel dazu wirkten geopolitische Aussagen als zusätzlicher Katalysator. Der Nobelpreisträger John Martinis warnte in einem Interview, China hole im Quantenrennen rasant auf. "China hat schnell aufgeholt ... Ich befürchte, dass wir ihnen vielleicht nur noch Nanosekunden voraus sind", sagte er. Der Markt deutete dies weniger als technische Analyse, sondern als Hinweis auf wahrscheinliche staatliche Investitionen, um einen Rückstand zu verhindern. Martinis erinnerte daran, dass das Weiße Haus nach dem Fokus auf KI "nun zum Quantenbereich übergeht", was das Thema zur Frage nationaler Wettbewerbsfähigkeit erhebt.

    Die Kombination aus starkem Optionsinteresse und erhoffter staatlicher Unterstützung verstärkte die Kaufdynamik: D-Wave kletterte um mehr als 14 Prozent, IonQ um über 12 Prozent und Rigetti um mehr als 15 Prozent. Die Branche profitiert zudem von steigenden Unternehmensinvestitionen, wachsender industrieller Nachfrage und technologischen Fortschritten bei der Stabilisierung und Skalierung von Qubits. Prognosen wie jene von McKinsey, die ein Marktvolumen von bis zu 97 Milliarden US-Dollar bis 2035 erwarten, untermauern die langfristige Hoffnung auf kommerzielle Anwendungen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,31$, was einem Rückgang von -8,41% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    D-Wave, Rigetti & IonQ Bullische Call-Lawine löst massive Rallye bei Quantum-Aktien aus Tausende Calls haben die Put/Call-Verhältnisse auf Rekordtiefs gedrückt und eine Rallye entfacht. Die geopolitische Warnung eines Nobelpreisträgers sorgt zusätzlich für FOMO unter Anlegern.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     