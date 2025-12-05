Bullishe Call-Lawine löst massive Rallye bei Quantum-Aktien aus

Bei IonQ wechselten fast 50.000 Call-Kontrakte den Besitzer, mehr als doppelt so viele wie üblich. Die Käufe konzentrierten sich auf Ausübungspreise zwischen 50 und 55 US-Dollar und sorgten für ein Put/Call-Verhältnis von nur 0,2, was bedeutet, dass auf fünf bullishe Call-Wetten nur eine einzige Absicherung über Puts entfällt. Auch Rigetti erlebte mit über 65.000 gehandelten Calls eine ausgeprägt bullishe Stimmung; das Verhältnis lag bei 0,7 statt 1,2, was darauf hinweist, dass deutlich mehr auf steigende als auf fallende Kurse gesetzt wird.

Die Aktien der Quantum-Computing-Unternehmen IonQ, Rigetti und D-Wave sind am Donnerstag deutlich gestiegen, ausgelöst durch eine neue Welle bullisher Optionswetten und zusätzliche geopolitische Impulse. Bereits am Vormittag verzeichneten alle drei Titel zweistellige Kursgewinne, während der breitere Markt nur moderat zulegte.

D-Wave profitierte zusätzlich von positiven Kommentaren durch Evercore ISI; trotz geringerer Call-Volumina fiel das Put/Call-Verhältnis unter 0,3. Diese Optionsdynamik erinnert an den starken Anstieg zwischen August und September, als Berichte über staatliche Förderungen, M&A-Spekulationen und Kurszielanhebungen bereits eine Rallye ausgelöst hatten.

Tipp aus der Redaktion Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Parallel dazu wirkten geopolitische Aussagen als zusätzlicher Katalysator. Der Nobelpreisträger John Martinis warnte in einem Interview, China hole im Quantenrennen rasant auf. "China hat schnell aufgeholt ... Ich befürchte, dass wir ihnen vielleicht nur noch Nanosekunden voraus sind", sagte er. Der Markt deutete dies weniger als technische Analyse, sondern als Hinweis auf wahrscheinliche staatliche Investitionen, um einen Rückstand zu verhindern. Martinis erinnerte daran, dass das Weiße Haus nach dem Fokus auf KI "nun zum Quantenbereich übergeht", was das Thema zur Frage nationaler Wettbewerbsfähigkeit erhebt.

Die Kombination aus starkem Optionsinteresse und erhoffter staatlicher Unterstützung verstärkte die Kaufdynamik: D-Wave kletterte um mehr als 14 Prozent, IonQ um über 12 Prozent und Rigetti um mehr als 15 Prozent. Die Branche profitiert zudem von steigenden Unternehmensinvestitionen, wachsender industrieller Nachfrage und technologischen Fortschritten bei der Stabilisierung und Skalierung von Qubits. Prognosen wie jene von McKinsey, die ein Marktvolumen von bis zu 97 Milliarden US-Dollar bis 2035 erwarten, untermauern die langfristige Hoffnung auf kommerzielle Anwendungen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 26,27 $ , was einem Rückgang von -8,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer