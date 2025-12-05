Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax nimmt runde Hürde von 24.000 Punkten ins Visier
- Dax steigt um 0,34% auf 23.962,63 Punkte.
- Gute Auftragszahlen stärken die Marktstimmung.
- Psychologische Marke von 24.000 Punkten rückt näher.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt setzt sich die zähe Erholung fort. Der deutsche Leitindex Dax stieg am Freitag in den ersten Handelsminuten um 0,34 Prozent auf 23.962,63 Zähler. Rückenwind gaben am Morgen die gestiegenen Aufträge für die deutsche Industrie - die guten Zahlen machten Hoffnung, hieß es von der VP Bank.
Auf Wochensicht steht bislang im Dax ein moderates Plus zu Buche, und auch die psychologisch wichtige Hürde von 24.000 Punkten ist nicht mehr fern. "Bleiben die Käufer jetzt am Ball und geht es schnell auch über die psychologische runde Marke, dann könnten die Anleger in Frankfurt den Traum von einer Jahresendrally doch noch weiterträumen", schrieb Analystin Christine Romar vom Broker CMC Markets.
Wenig Impulse kommen unterdessen von Übersee. Während der viel beachtete Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche näher rückt, war am Vorabend der starken Erholung an den US-Börsen erst einmal die Luft ausgegangen. Die Anleger rechnen aber weiter fest mit einer Zinssenkung.
Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte notierte zuletzt 0,18 Prozent höher bei 29.649,64 Zählern. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann 0,29 Prozent auf 5.734,77 Punkte./tav/jha/
