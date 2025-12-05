RBC stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underperform" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Das Gewinnziel des Schweizer Rückversicherers und der angekündigte Aktienrückkauf fielen niedriger aus als von ihm selbst und am Markt erwartet, schrieb Ben Cohen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen des im Vergleich zu den deutschen Wettbewerbern schwächeren Ausblicks und auch wegen des schlechteren Abschneidens in der Vergangheit hält Cohen einen Kursabschlag für die Aktie der Swiss Re gerechtfertigt./rob/tav/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 01:48 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 01:48 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,84 % und einem Kurs von 139,5EUR auf Lang & Schwarz (05. Dezember 2025, 09:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Cohen

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

