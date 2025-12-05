Deutlicher Kurssprung bei der Salzgitter Aktie - 05.12.2025

Die Salzgitter Aktie notiert aktuell bei 38,74€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +7,11 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,57 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,93 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salzgitter Aktie. Nach einem Plus von +2,93 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 38,74€, mit einem Plus von +7,11 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Salzgitter AG ist ein führender europäischer Stahlkonzern mit Fokus auf Flachstahl, Grobblech und Röhren. Als einer der größten Stahlproduzenten Europas bedient es die Automobil- und Bauindustrie. Hauptkonkurrenten sind ArcelorMittal und Thyssenkrupp. Salzgitter punktet mit Innovationskraft und nachhaltigen Produktionsmethoden.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Salzgitter einen Gewinn von +69,79 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um +3,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,25 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Salzgitter +128,56 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,32 % geändert.

Salzgitter Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,36 % 1 Monat +31,25 % 3 Monate +69,79 % 1 Jahr +114,37 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salzgitter Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Salzgitter Aktie, die als potenziell unterbewertet gilt. Die Marktteilnehmer erwarten positive Impulse durch Investitionen in grünen Stahl und die steigende Nachfrage in der Automobilindustrie. Analystenmeinungen, die die Aktie negativ bewerten, werden als Fehleinschätzungen wahrgenommen. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der finanziellen Herausforderungen und der Notwendigkeit von De-Investitionen, was die Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung verstärkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salzgitter eingestellt.

Informationen zur Salzgitter Aktie

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,32 Mrd.EUR € wert.

Salzgitter Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.