    99,5 % Kurseinbruch

    Vom Millionär zum Bettler in nur 5 Jahren mit dieser Aktie

    Beyond Meat war beim Börsengang vor sechs Jahren ein Senkrechtstarter. Doch schnell ging es rapide abwärts. Was als Erfolgsgeschichte begann, endet für Anleger in einem Desaster.

    Für Sie zusammengefasst
    • Beyond Meat: Aktienkurs fiel um 99,11 Prozent.
    • Umsatzrückgang und hohe Verluste belasten das Unternehmen.
    • Zukünftige Erholung ungewiss, bleibt spekulativ.
    99,5 % Kurseinbruch - Vom Millionär zum Bettler in nur 5 Jahren mit dieser Aktie
    Im Mai 2019 ging Beyond Meat mit großen Erwartungen an die Börse. Der Trend zu pflanzlichem Fleisch war auf dem Höhepunkt, und die Aktie des Unternehmens explodierte zum Börsengang förmlich. Der Einstiegspreis von 25 US-Dollar je Aktie stieg an nur einem Tag auf fast 67 US-Dollar. Die Euphorie war riesig, und die Investoren hofften, dass Beyond Meat die nächste große Erfolgsgeschichte im Lebensmittelsektor werden würde.

    Anfangs wurde die Mission sowohl von Befürwortern von ESG-Investitionen (Environmental, Social and Governance) als auch von spekulativen Anlegern unterstützt. Schon im Sommer desselben Jahres erreichte die Aktie ihr Allzeithoch von 234,90 US-Dollar. Doch dann folgte eine massive Korrektur und schon zum Jahresende 2019 war davon nur noch ein Drittel des Wertes geblieben. Ein Ausverkauf begann, von dem sich das Unternehmen nie wieder erholen konnte. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1,24 US-Dollar beläuft sich der Verlust auf mittlerweile 99,11 Prozent.

    Aus einem Hoffnungsträger der Lebensmittelindustrie ist innerhalb von kurzer Zeit ein ruinierter Aktienwert geworden. Ein Albtraum für jeden Investor, der auf den Hype gesetzt hatte. Was ist schiefgelaufen?

    Lange Zeit herrschte eine positive Stimmung rund um die pflanzlichen Fleischalternativen. Doch Beyond Meat konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Die aktuelle Lage des Unternehmens ist ernüchternd: Der Umsatz sank im letzten Quartal, die Bruttomarge schrumpfte, und der Nettoverlust betrug 110,7 Millionen US-Dollar und übertraf damit den Umsatz.

    Beyond Meat

    -2,38 %
    +24,51 %
    -6,11 %
    -47,14 %
    -75,72 %
    -92,07 %
    -99,06 %
    -98,22 %
    ISIN:US08862E1091WKN:A2N7XQ

    Die Nachfrage nach pflanzlichem Fleisch konnte nicht in dem Maße gesteigert werden, wie es nötig gewesen wäre, um die hohen Bewertungen zu rechtfertigen. Hinzu kommt, dass die Konkurrenz im Bereich pflanzlicher Alternativen massiv zunahm. Die ehemaligen Hoffnungsträger scheiterten daran, die Marke so stark zu machen, dass sie sich gegen die günstigeren Wettbewerber behaupten konnte.

    Das Ergebnis dieser Entwicklung: Die Aktie ist 2025 um rund 68 Prozent gefallen – obwohl der Kurs Anfang dieses Monats einen kräftigen Sprung von zeitweise mehr als 45 Prozent nach oben machte. Aber wer von einer Pennystock-Basis startet, kann schnell mal einen gewaltigen Satz machen, ohne dass sich an der langfristigen Entwicklung viel ändert.

    Es bleibt die Frage: Ist Beyond Meat jetzt ein Schnäppchen oder einfach nur eine Fahrkarte in den Totalverlust? Nach dem Kurseinbruch der letzten Jahre könnte man meinen, dass die Aktie an einem günstigen Einstiegspunkt ist. Doch in diesem Fall ist es durchaus auch vorstellbar, dass Beyond Meat einfach zu schnell zu viel Geld verbrennt und auf eine Insolvenz zusteuert.

    Trotz der schlechten Bilanz und der anhaltenden Marktprobleme gibt es auch Versuche des Unternehmens, das Ruder herumzureißen. CEO Ethan Brown spricht von einer "deutlich verbesserten Bilanz", nachdem das Unternehmen mehr als 800 Millionen US-Dollar an Verbindlichkeiten abgebaut hat. Zusätzlich wurden Kooperationen mit großen Einzelhändlern wie Walmart und Erewhon sowie der Bierbrauerei BrewDog ins Leben gerufen, um die Marke zu stärken und neue Einnahmequellen zu erschließen.

    Doch ob diese Maßnahmen ausreichen werden, um das Unternehmen langfristig zu retten, bleibt fraglich. In den letzten Monaten hat Beyond Meat mit Entlassungen, Produktionsrücknahmen und einem schmerzhaften Rückzug aus dem chinesischen Markt zu kämpfen. Hinzu kommt eine juristische Auseinandersetzung, die das Unternehmen mehr als die Hälfte des Quartalsumsatzes kostete.

    Für Anleger, die auf dem Höhepunkt der Beyond-Meat-Euphorie eingestiegen sind, ist der Blick auf das heutige Aktienkursniveau ein Alptraum. Wer Glück hatte, ist noch mit einem Restgewinn ausgestiegen. Wer dabei geblieben ist, konnte innerhalb nur weniger Jahre einen Einsatz von 10.000 Euro auf 89 Euro zusammenstampfen. Wer gehofft hat, mit den Gewinnen aus der Beyond-Meat-Aktie womöglich eine schöne Immobilie zu finanzieren, hat jetzt kaum noch den Preis für einen Restaurantbesuch mit der Familie übrig.

    Um noch etwas Salz in die Wunde zu streuen: Wer Ende Juli 2019, als Beyond Meat auf seinem Höhepunkt war, stattdessen für 10.000 Euro Nvidia-Aktien gekauft hat, der könnte sich jetzt über 417.800 Euro auf dem Konto freuen. Das reicht schon für ein kleines Häuschen.

    Ob sich die Wende im Geschäftsmodell von Beyond Meat als Erfolg herausstellt, ist noch ungewiss. Auch wenn es Wetten auf eine mögliche Erholung gibt – die Aktie bleibt weiterhin ein hochvolatiles und risikobehaftetes Spekulationsobjekt.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
