Aktie vor Rallye? Ocado erhält 350 Millionen US-Dollar!

Die Ocado Group wird von Kroger eine Zahlung in Höhe von 350 Millionen US-Dollar erhalten, da der US-Lebensmittelhändler beschlossen hat, drei Roboterlager zu schließen und eine geplante Anlage zu stornieren, teilte das britische Online-Supermarkt-Technologieunternehmen am Freitag mit. Mit der Zahlung wird Ocado für die Entscheidung von Kroger entschädigt, drei Kunden-Fulfillment-Center im Januar 2026 zu schließen und die Pläne für einen Standort in Charlotte, North Carolina, der im nächsten Jahr eröffnet werden sollte, aufzugeben.

Die Entscheidung von Kroger, drei der acht gemeinsam mit Ocado errichteten automatisierten Lager zu schließen und die Beziehungen wie Instacart und DoorDash auszubauen, verdeutlicht die Herausforderung, der sich das britische Unternehmen durch Schnelllieferdienste gegenübersieht. Die im Januar fällige Zahlung in Höhe von 350 Millionen US-Dollar wird größtenteils die künftigen Kapazitätsgebühren der betroffenen Standorte ersetzen. Die Schließungen werden die Gebühreneinnahmen von Ocado im Geschäftsjahr 2026 jedoch um etwa 50 Millionen US-Dollar reduzieren.

Das Unternehmen hält weiterhin an seinem Ziel fest, in diesem Jahr einen positiven Cashflow zu erzielen. Die Aktie ist am Freitag 7,5 Prozent im Plus (9:45 MEZ) und wird mit 2,05 Euro bewertet. Seit Jahresbeginn weist sie ein Minus von mehr als 42 Prozent auf.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Ocado Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,66 % und einem Kurs von 2,347EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 09:20 Uhr) gehandelt.

