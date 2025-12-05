    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    Dax startet im Plus - wenig Dynamik vor Jahresausklang

    Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitagmorgen positiv in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.980 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.

    "Der längste Shutdown der US-Historie hat noch immer Auswirkungen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Es ist heute bereits der dritte erste Freitag im Monat, an dem keine US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden. Die September-Werte wurden zwar mittlerweile nach-veröffentlicht. Für die November-Werte müssen sich Anlegerinnen und Anleger aber noch bis zum 16. Dezember gedulden. Und damit bis nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche."

    "Der Dax ist in dieser Woche bisher kaum vom Fleck gekommen. Positive und negative Tage haben sich abgewechselt. Eine nachhaltig positive Jahresend-Stimmung will bislang nicht aufkommen. Sobald die Kurse steigen, werden Anlegerinnen und Anleger vorsichtiger. Große neue Risiken will zu dieser Jahreszeit aktuell kaum jemand eingehen."

    "Trotz nur moderater Kaufbereitschaft rechnet allerdings kaum jemand mit kurzfristigen neuen Einschlägen am Aktienmarkt. Abzulesen ist das an den Volatilitätsindizes. Der wohl bekannteste europäische Volatilitätsindex, der VSTOXX, hat mit dem niedrigsten Stand seit September gestern ein 3-Monats-Tief markiert", sagte Altmann.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1660 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8576 Euro zu haben.

    Der Goldpreis konnte profitieren, am Morgen wurden für eine Feinunze 4.224 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 116,48 Euro pro Gramm.

    Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,31 US-Dollar, das waren 5 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



    Verfasst von Redaktion dts
