Dax startet im Plus - wenig Dynamik vor Jahresausklang

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitagmorgen positiv in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.980 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



"Der längste Shutdown der US-Historie hat noch immer Auswirkungen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Es ist heute bereits der dritte erste Freitag im Monat, an dem keine US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden. Die September-Werte wurden zwar mittlerweile nach-veröffentlicht. Für die November-Werte müssen sich Anlegerinnen und Anleger aber noch bis zum 16. Dezember gedulden. Und damit bis nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche."









"Trotz nur moderater Kaufbereitschaft rechnet allerdings kaum jemand mit kurzfristigen neuen Einschlägen am Aktienmarkt. Abzulesen ist das an den Volatilitätsindizes. Der wohl bekannteste europäische Volatilitätsindex, der VSTOXX, hat mit dem niedrigsten Stand seit September gestern ein 3-Monats-Tief markiert", sagte Altmann.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1660 US-Dollar, ein



Der Goldpreis konnte profitieren, am Morgen wurden für eine Feinunze 4.224 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 116,48 Euro pro Gramm.



