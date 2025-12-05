Future Fuels startet in Hornby mit Bohrgenehmigungen – Große Chancen!
Future Fuels Inc. treibt sein Uranprojekt „Hornby Basin“ voran: Das Genehmigungsverfahren für umfangreiche Bohrungen in Nunavut ist gestartet.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- Future Fuels Inc. hat das Genehmigungsverfahren für Bohrungen in seinem Uranprojekt "Hornby Basin" eingeleitet, das sich 95 Kilometer südwestlich von Kugluktuk (Nunavut) befindet.
- Das Explorationsprogramm im Hornby-Projekt soll im Sommer 2026 beginnen und umfasst bis zu 10.000 Meter Diamantbohrungen sowie verschiedene geologische und geophysikalische Untersuchungen.
- Ein saisonales Explorationscamp für 25 Personen wird in der Nähe von Mountain Lake eingerichtet, das den Richtlinien von Nunavut entspricht.
- Die Bohrlochstandorte werden vor Beginn der Arbeiten dem "Nunavut Water Board" und der "Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada" vorgelegt und müssen archäologischen Untersuchungen unterzogen werden.
- Future Fuels besitzt das gesamte 3.407 km² große Hornby-Becken mit über 40 unerschlossenen Uranvorkommen sowie das Konzessionsgebiet "Covette" in Quebec.
- Die Mitteilung ist Teil einer Marketingkampagne und richtet sich an erfahrene Anleger; sie stellt keine unabhängige Finanzanalyse oder Anlageberatung dar.
Der Kurs von Future Fuels lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,4680EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,86 % im
Plus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,4700EUR das entspricht einem Plus von +0,43 % seit der Veröffentlichung.
+3,07 %
-12,23 %
-17,06 %
+54,79 %
-26,56 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
