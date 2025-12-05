    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Siemens Energy-Zertifikat mit 29%-Chance und 33% Sicherheitspuffer

    Mit Bonus-Zertifikaten mit Cap werden Anleger sogar dann sehr hohe Renditen erwirtschaften, wenn die Aktie im Zuge einer Konsolidierung mehr als ein Drittel ihres aktuellen Wertes verliert.

    Die Siemens Energy-Aktie setzt nach dem kurzen Durchhänger vom September 2025, im Zuge dessen der Wert von 103 auf 84 Euro nachgegeben hatte, ihren Höhenflug fort. Im frühen Handel des 5. Dezember 2025 verzeichnete die Aktie bei 119,90 Euro einen neuen historischen Höchststand, was seit dem Jahresbeginn 2025 einem Wertzuwachs von 137 Prozent entspricht.

    Da das Gewinnwachstum von Siemens Energy bis zum Ende der Dekade im Vergleich zur restlichen europäischen Investitionsgüterbranche sehr hoch sei, bekräftigten die Experten von JP Morgan mit einem von 100 auf 160 Euro angehobenen Kursziel ihre „Overweight“-Einstufung und erhöhten die Gewinnschätzungen für die Aktie.

    Anlage-Idee: Investoren, die auch auf dem historisch hohen Kursniveau ein Investition in die noch immer als „leicht unterbewertet“ eingeschätzte Siemens Energy-Aktie in Erwägung ziehen und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren wollen, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen, das sogar bei einem deutlichen Kursrückgang der Aktie hohe Renditechancen ermöglichen wird.

    Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Siemens Energy-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

    Die Funktionsweise: Wenn die Siemens Energy-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 80 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 25. März 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 136 Euro zurückbezahlt.

    Die Eckdaten: Beim HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000HT68F20), befinden sich Bonuslevel und Cap bei 136 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 19. März 2027, aktivierte Barriere liegt bei 80 Euro. Beim Siemens Energy-Aktienkurs von 119,60 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 105,70 Euro erwerben. Der Kauf des Zertifikates ist somit im Sinne der Anleger mit einem wesentlich geringeren Kapitalaufwand als der direkte Kauf der Aktie verbunden.

    Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 105,70 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum März 2027 einen Bruttoertrag von 28,67 Prozent (gleich 22 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 33,11 Prozent auf 80 Euro oder darunter fällt.

    Die Risiken: Berührt der Kurs der Siemens Energy-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 80 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 105,70 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates ermittelt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Anlageprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     





    Walter Kozubek
    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

