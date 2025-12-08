    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    Big Rallye?

    Salesforce: Top-Analysten sehen bis zu 70 % Aufwärtspotenzial

    Trotz schwachem Aktienjahr wittern Top-Analysten dank starkem Quartal und möglichem KI-Schub eine große Chance auf eine kräftige Trendwende bei Salesforce.

    Foto: Revierfoto - Revierfoto

    Trotz eines besser als erwarteten Quartalsergebnisses gelingt es Salesforce weiterhin kaum, den massiven Kursrückgang des laufenden Jahres von rund 29 Prozent abzuschütteln. Führende Wall-Street-Häuser zeigen sich jedoch überraschend optimistisch. Viele Analysten sehen die aktuellen Schwächephasen sogar als strategische Einstiegschance – und verweisen auf einen bevorstehenden KI-basierten Wachstumsschub.

    Ergebnis übertrifft Erwartungen

    Der Cloud-Softwarekonzern meldete für das dritte Fiskalquartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,25 US-Dollar. Damit übertraf Salesforce klar die Konsensschätzung von 2,86 US-Dollar. Für das laufende Quartal stellt das Unternehmen Einnahmen zwischen 11,13 und 11,23 Milliarden US-Dollar in Aussicht – deutlich über den Markterwartungen von 10,9 Milliarden US-Dollar. Trotz dieser positiven Überraschungen zeigten sich Investoren bisher zurückhaltend.

    Analysten sehen KI als bevorstehenden Wendepunkt

    Mehrere große Investmentbanken sind dagegen überzeugt, dass Salesforce vor einer fundamentalen Beschleunigung steht – angetrieben durch steigende Nachfrage nach KI- und Datenprodukten. Barclays-Analyst Raimo Lenschow formuliert es klar: "Salesforce ist sehr bullisch, was das breite KI-Momentum angeht und sich bereits abzeichnet. Dieses wird sich irgendwann auch im Umsatzwachstum widerspiegeln. Wir sehen die aktuelle Schwäche als Kaufgelegenheit."

    Zuversicht dank Übernahme

    Die Analysten von Wells Fargo erhöhen ihr Ziel auf 265 US-Dollar (11 Prozent Potenzial), vor allem aufgrund der Übernahme von Informatica (INFA). Operativ bleibe das Unternehmen aber noch den Beweis schuldig, dass Agentforce innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate tatsächlich zu einer Umsatzbeschleunigung führt.

    Mit einem Kursziel von 305 US-Dollar sieht die Bank of America rund 28 Prozent Aufwärtspotenzial. Analyst Brad Sills betont, dass zwar nicht alle KI-Fragen beantwortet wurden, doch Wachstumskennzahlen wie ein cRPO-Anstieg von 11 Prozent (konstant währungsbereinigt) die "Bull-These" stützten. Während KI-Umsätze noch gering seien, signalisierten mehrere Deal-Metriken eine deutliche Belebung ab dem Geschäftsjahr 2027.

     

    Vertriebsaufbau und KI-Produkte sollen Wachstum treiben

    Barclays sieht sogar 38 Prozent Potenzial mit einem Kursziel von 330 US-Dollar.
    Die Analysten erwarten, dass ein um 15 Prozent höherer Vertriebspersonalbestand bis Jahresende die künftige Buchungsdynamik stärkt. Zudem sollten Agentforce und Data Cloud sich spätestens in der cRPO-Entwicklung ab FY27 niederschlagen. "Wir sollten bessere Zeiten vor uns haben", lautet das Fazit.

    Mit 53 Prozent Upside zählt außerdem JPMorgan zu den optimistischsten Stimmen. Die Bank sieht die Q3-Zahlen im Einklang mit der langfristigen Salesforce-Strategie, inklusive des Ziels von mehr als 60 Milliarden US-Dollar organischem Umsatz und der Rule of 50 aus dem Dreamforce-Ausblick.

    Morgan Stanley am bullischsten

    Das höchste Kursziel der Runde: 405 US-Dollar – ein Potenzial von rund 70 Prozent.
    Morgan Stanley verweist auf "beeindruckende Agentforce-Metriken" sowie eine leichte cRPO-Beschleunigung. Trotz eines weiterhin skeptischen Investorensentiments seien die aktuellen Bewertungen attraktiv.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    Verfasst von Pascal Grunow
