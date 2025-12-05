UBS stuft BASF SE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach einem Treffen mit dem Management mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Im Vergleich zum dritten Quartal habe sich in Sachen Nachfrage wenig verbessert, schrieb Geoff Haire am Donnerstag. Mit Blick auf das erwartete operative Ergebnis (Ebitda) im kommenden Jahr habe sich der Chemiekonzern nicht explizit geäußert./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 06:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 43,67EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Geoff Haire

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



