UBS stuft BASF SE auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach einem Treffen mit dem Management mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Im Vergleich zum dritten Quartal habe sich in Sachen Nachfrage wenig verbessert, schrieb Geoff Haire am Donnerstag. Mit Blick auf das erwartete operative Ergebnis (Ebitda) im kommenden Jahr habe sich der Chemiekonzern nicht explizit geäußert./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 06:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 43,67EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Geoff Haire
Analysiertes Unternehmen: BASF SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
