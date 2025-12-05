    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Salzgitter und Thyssenkrupp stark - Citi lobt Protektionismus

    Für Sie zusammengefasst
    • Stahlwerte am Freitagmorgen stark nachgefragt.
    • Thyssenkrupp und Salzgitter steigen deutlich an.
    • EU-Protektionismus treibt Stahlbranche bis 2026.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Stahlwerte sind am Freitagmorgen gefragt - vor allem deutsche. Während Aktien der Branchengröße ArcelorMittal mit weniger als ein Prozent Plus vergleichsweise unauffällig sind, legen Thyssenkrupp und Salzgitter deutlich zu. Letztere jagen mit fast 6 Prozent Plus auf das höchste Niveau seit März 2023 und nähern sich der 40-Euro-Marke.

    Analyst Ephrem Ravi von der Citigroup reihte sich am Morgen bei den Experten ein, die den neuen EU-Protektionismus für die Stahlbranche feiern. Die Abschirmungsmaßnahmen gegenüber Importen seien die entscheidende Triebfeder für 2026, so Raivi. Er empfahl Thyssenkrupp, Arcelor, Acerinox und SSAB ohnehin bereits zum Kauf und erhöhte nun die meisten Kursziele. Bei Salzgitter votiert er zwar mi "Neutral", zog aber das Kursziel sehr deutlich an auf 38 Euro.

    Der JPMorgan-Branchenexperte hatte jüngst sogar von einer europäischen "Stahl-Renaissance" gesprochen./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,52 % und einem Kurs von 38,58 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,88 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +5,69 %/-26,02 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung von ThyssenKrupp, die durch Seitwärtsbewegungen zwischen 9 und 9,50 Euro geprägt ist. Diskussionen drehen sich um technische Aspekte, die Bedeutung von Charttechnik, mögliche fundamentale Chancen durch IPOs und Übernahmen sowie die Unsicherheit und Skepsis in Bezug auf Analystenmeinungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
