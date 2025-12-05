Salzgitter und Thyssenkrupp stark - Citi lobt Protektionismus

Der JPMorgan-Branchenexperte hatte jüngst sogar von einer europäischen "Stahl-Renaissance" gesprochen./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,52 % und einem Kurs von 38,58 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,09 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,88 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +5,69 %/-26,02 % bedeutet.