Börsenstart Europa - 05.12. - FTSE Athex 20 stark +1,96 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 23.989,93 PKT und gewinnt bisher +0,43 %.
Top-Werte: MTU Aero Engines +2,73 %, Siemens Energy +2,35 %, BASF +1,73 %
Flop-Werte: Münchener Rück -0,93 %, Hannover Rueck -0,83 %, Beiersdorf -0,64 %
Der MDAX steht bei 29.774,54 PKT und gewinnt bisher +0,45 %.
Top-Werte: Delivery Hero +5,34 %, RENK Group +3,79 %, ThyssenKrupp +3,58 %
Flop-Werte: Kion Group -1,40 %, HENSOLDT -1,30 %, Bechtle -0,91 %
Der TecDAX steht bei 3.591,39 PKT und gewinnt bisher +0,22 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +4,21 %, AIXTRON +2,56 %, Infineon Technologies +1,24 %
Flop-Werte: HENSOLDT -1,30 %, Kontron -1,14 %, Bechtle -0,91 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.734,94 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: Siemens Energy +2,35 %, BASF +1,73 %, Banco Santander +1,69 %
Flop-Werte: ENI -2,26 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,13 %, Münchener Rück -0,93 %
Der ATX bewegt sich bei 5.120,20 PKT und steigt um +0,55 %.
Top-Werte: voestalpine +1,97 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,85 %, PORR +1,41 %
Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -1,19 %, EVN -1,09 %, Immofinanz -0,96 %
Der SMI steht bei 12.889,08 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.
Top-Werte: Sika +1,94 %, Alcon +1,65 %, UBS Group +1,47 %
Flop-Werte: Swiss Re -5,30 %, Lonza Group -1,02 %, CIE Financiere Richemont -0,82 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.126,73 PKT und fällt um -0,04 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +1,98 %, Renault +1,79 %, Edenred Bearer and /or registered shares +1,44 %
Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,13 %, TotalEnergies -0,75 %, Pernod Ricard -0,67 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.824,67 PKT und steigt um +0,39 %.
Top-Werte: Volvo Registered (B) +2,69 %, SSAB Registered (A) +0,99 %, Swedbank Shs(A) +0,74 %
Flop-Werte: Sandvik -0,68 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,49 %, Alfa Laval -0,46 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 5.190,00 PKT und steigt um +1,96 %.
Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,78 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,93 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,78 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -1,01 %, Viohalco -0,74 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,35 %
