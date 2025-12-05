Swiss Re unter Druck - Aussichten belasten

Der Konzern hatte das Gewinnziel für das kommende Jahr nur leicht nach oben geschraubt. Analysten und Anleger hatten auf eine deutlichere Erhöhung gehofft. Das Gewinnziel liege in etwa acht Prozent unter seinen Schätzungen und fünf Prozent unter jenen des Marktes, schrieb Vontobel-Analyst Matteo Lindauer.

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien des Rückversicherers Swiss Re sind im frühen Handel am Freitag unter Druck geraten. Zuletzt verlor die Aktie 5,7 Prozent. Sie fiel damit aus Seitwärtsentwicklung der vergangenen Monate, deren untere Begrenzung bei 135 Franken lag, und bewegte sich in Richtung der Jahrestiefs aus dem April. Den schwachen Vorgaben folgten die Aktien von Munich Re und Hannover Rück mit jeweils rund einem Prozent Minus.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Münchener Rück AG!

Swiss Re habe einen konservativen Ausblick für den Gewinn abgegeben, hieß es in einem Kommentar vom Investmenthaut Jefferies. Belastend sei auch der anhaltende Gegenwind in der Lebens- und Krankenrückversicherung und die dazu vorgenommene Belastung von rund 250 Millionen Dollar. Vor diesem Posten habe Swiss Re allerdings bei der Vorlage der Neunmonatszahlen gewarnt./mk/ra/AWP/mf/stw

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 252,6 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 09:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -3,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,68 %. Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 69,24 Mrd.. Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 604,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 555,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von +4,72 %/+22,64 % bedeutet.



