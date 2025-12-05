    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDarwin AktievorwärtsNachrichten zu Darwin
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sehr guten Quartalsergebnissen im 3. Quartal 2025

    München, den 05.12.2025 (IRW-Press/05.12.2025) - Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) hat heute den freiwilligen Quartalsbericht zum 30.09.2025 veröffentlicht.

    Die positive Umsatzentwicklung des ersten Halbjahrs hält dabei an. So erwirtschaftete der Konzern in den ersten drei Quartalen 2025 mit ca. 41,4 Mio. € bereits ca. 60% mehr Umsatz als im gesamten Jahr 2024. Das Konzernergebnis vor Steuern der ersten drei Quartale in Höhe von ca. 4,6 Mio. € profitiert dabei von einem im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen deutlich erhöhten Quartalsergebnis vor Steuern in Höhe von ca. 2,5 Mio. €.

    "Das außerordentlich erfreuliche Quartalsergebnis zeigt, dass wir uns in der Darwin-Gruppe auf dem richtigen Weg befinden." analysiert CEO Dr. Daniel Wallerstorfer. "Für die Zukunft antizipieren wir weitere Umsatzsteigerungen bei steigenden operativen Margen" so der Unternehmensgründer weiter.

    Die Quartalsmitteilung steht unter http://www.darwin-biotech.com/de/finanzberichte zum Download bereit.

    Über die Darwin AG

    Die "Darwin Gruppe" (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

    (Ende)

    Aussender: Darwin AG
    Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Daniel Wallerstorfer
    Tel.: +49 89 20 500 450
    E-Mail: investor.relations@darwin-biotech.com
    Website: www.darwin-biotech.com

    ISIN(s): DE000A3C35W0 (Aktie)
    Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München



    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Darwin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 7,60EUR auf Lang & Schwarz (05. Dezember 2025, 10:02 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Sehr guten Quartalsergebnissen im 3. Quartal 2025 Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) hat heute den freiwilligen Quartalsbericht zum 30.09.2025 veröffentlicht. Die positive Umsatzentwicklung des ersten Halbjahrs hält dabei an. So erwirtschaftete der Konzern in den ersten drei Quartalen 2025 mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     