Energiespeicherstation mit 300 MW/1200 MWh erfolgreich in Betrieb genommen - betrieben mit dem 1725-kW-PCS von SINEXCEL

Dieser Standort ist einer von zwei Projektstandorten von Chinas größter elektrochemischer Energiespeicherstation mit insgesamt 600 MW/2400 MWh. Sie umfasst 240 Batteriecontainer und 60 vorgefertigte Kabinen. Nach Fertigstellung des gesamten Projekts wird sie ein integriertes Modell nach dem Prinzip „Wind–Solar–Thermal–Speicher–Übertragung" bilden, das die Nutzung erneuerbarer Energien maximiert und die Flexibilität des Gesamtsystems erhöht.

SHENZHEN, China, 5. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die erste Phase (300 MW/1200 MWh) von Chinas größter elektrochemischer Energiespeicherstation, die mit dem 1725-kW -Power-Conversion-System (PCS) von SINEXCEL im Versorgungsmaßstab betrieben wird, ist erfolgreich in Betrieb genommen worden. Dieser Meilenstein ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Betrieb mit voller Kapazität und wird die Netzstabilität erheblich verbessern sowie die Einführung sauberer Energien beschleunigen.

SINEXCEL (300693.SZ) lieferte für dieses Projekt 60 vorgefertigte Kabinen, die mit insgesamt 180 Einheiten seines 1725-kW-PCS ausgestattet sind. Mit einem Spitzenwirkungsgrad von bis zu 98,5 % nutzt das PCS eine fortschrittliche Multi-String-Technologie für verbesserten Batterieschutz und unterstützt flexible Konfigurationen mit 1, 2, 4 oder 8 Batteriesträngen. Sein kombinierter AC/DC-Ausgang vereinfacht die Systemsteuerung und zukünftige Erweiterungen, während Schaltschränke mit der Schutzart IP54 einen zuverlässigen Außeneinsatz sicherstellen. Mit einer schnellen Reaktionszeit von 10 ms für den Netzausgleich in Echtzeit erfüllt das Produkt die wichtigsten Normen in Nordamerika, Europa, Australien, Japan und China.

Mit einer globalen Präsenz in über 40 Ländern und mehr als 5000 Installationen weltweit hat SINEXCEL über 12 GW Speicherkapazität installiert und liefert Lösungen für Energieversorger, für gewerbliche und industrielle Kunden (C&I) sowie für Microgrids.

Die erfolgreiche Beteiligung an diesen Vorzeigeprojekten unterstreicht die technische Stärke von SINEXCEL sowie das anhaltende Bestreben des Unternehmens, eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Energiezukunft zu schaffen.

Informationen zu SINEXCEL

SINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Energiespeicherung, des Ladens von Elektrofahrzeugen und der Stromqualität. Mit 12 GW installierter Speicherkapazität, 140 000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und nahezu 20 Millionen Ampere installierter AHF-Leistung arbeitet SINEXCEL mit Branchenführern wie EVE Energy und Schneider Electric zusammen und trägt so zu mehr Energiefreiheit bei.

