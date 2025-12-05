    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    WDH/Pistorius

    Freiheiten schützen sich 'nicht von allein'

    Für Sie zusammengefasst
    • Zustimmung zum Wehrdienstgesetz für Sicherheit nötig
    • Deutschland wird Schrittmacher der Verteidigung in Europa
    • Viele junge Menschen bereit, Verantwortung zu übernehmen

    (Tippfehler im ersten Absatz behoben: Gartenzaun rpt Gartenzaun)

    BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat im Bundestag um Zustimmung zu dem Gesetz für den neuen Wehrdienst geworben. Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, Religionsfreiheit und der Staat "schützen sich nicht von alleine", sagte der SPD-Politiker vor der geplanten namentlichen Abstimmung über das Gesetz. "Das müssen Menschen tun, die bereit sind, für ihn einzutreten und nicht die, die hinter dem Gartenzaun stehen und darauf warten, dass andere das machen."

    Der Bundestag debattierte Pläne der Bundesregierung, die eine verpflichtende Musterung junger Männer sowie die Wiedereinführung der Wehrerfassung vorsehen.

    "Großartig", dass Schüler sich einbringen

    "Wir, Deutschland, sind längst zum Schrittmacher der Verteidigung in Europa geworden", sagte Pistorius. Mit unserer Einigung zum Wehrdienstgesetz gehe Deutschland einen weiteren entscheidenden Schritt für die Verteidigungsfähigkeit.

    Zugleich sei klar, dass es Diskussionen geben müsse. Er finde es auch "großartig", dass Schüler und junge Leute streiken und demonstrieren und sich damit einbringen.

    "Und gleichzeitig weiß ich aus unzähligen Gesprächen im Land mit jungen Leuten, mit Besuchergruppen und Schulklassen. Es sind viel mehr bereit, Verantwortung zu übernehmen, als uns Teile des Parlaments oder Teile der Öffentlichkeit uns glauben machen wollen", sagte Pistorius. Und: "Es gibt das Gefühl für Verantwortung."/cn/DP/stw






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
