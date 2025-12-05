Deutsche Bank legt wieder zu: Gehebelte Chancen mit (Turbo)-Calls

Da die Experten von JP Morgan für Europas Banken im Vergleich zur US-Konkurrenz optimistisch in das Jahr 2026 blicken, bekräftigten sie mit einem Kursziel von 38,40 Euro ihre „Overweight“-Empfehlung für die Deutsche Bank-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das Jahreshoch vom 13.11.25 bei 33,57 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Nach der Ankündigung, die Finanzziele für 2025 zu erreichen und die Eigenkapitalrendite weiter steigern zu werden, legte die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) am 13. November 2025 auf ein neues Jahreshoch bei 33,57 Euro zu. Danach geriet der Aktienkurs im Zuge der generellen Marktkonsolidierung unter Druck, um sich nunmehr mit 31,30 Euro wieder auf den Weg zum Jahreshoch zu begeben.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 32 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis bei 32 Euro, BV 1, ISIN: DE000PL9YLH0, Bewertungstag 20.3.26, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 31,30 Euro mit 1,82 – 1,84 Euro quotiert.

Kann die Deutsche Bank-Aktie in spätestens einem Monat auf 33,57 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,80 Euro (+52 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 29,138 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 29,138 Euro, BV 1, ISIN: DE000UQ57EA1, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 31,30 Euro mit 2,23 – 2,24 Euro taxiert.

Legt die Deutsche Bank-Aktie auf 33,57 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 4,43 Euro (+98 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,143 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,143 Euro, BV 1, ISIN: DE000MM12TR4, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 31,30 Euro mit 3,24 – 3,25 Euro gehandelt.

Beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 33,57 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 5,42 Euro (+67 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.