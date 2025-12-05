Europa droht Trump: Zinsen, Schulden, Inflation!

Die Spannungen zwischen der Trump-Regierung und Europa nehmen zu - die Europäer aber haben nun die Schwachstelle von Trump realisiert: die Schulden! Da die USA sich immer mehr aus der NATO herausziehen und die Ukraine als Problem der Europäer erklären, versuchen die wichtigsten Figuren in Europa (Macron, Starmer, Merz), Trump unter Druck zu setzen - die Achillesverse der USA aber sind die Schulden und die Notwendigkeit, diese zu refinanzieren. Heute fällt die EU ein Urteil über Strafzahlungen für Elon Musk - auch das wird für das Verhältnis Europa-USA brisant. Ebenso wie die Daten zur Inflation in den USA (PCE aus September), da die Renditen nicht nur für US-Staatsanleihen derzeit steigen, trotzdem die Fed die Zinsen senkt..

Hinweise aus Video:

2. Fed-Zinsen sollen deutlich sinken – Powell-Nachfolger Hassett mit Aussagen

