    Videoausblick

    Europa droht Trump: Zinsen, Schulden, Inflation!

    Da die USA sich immer mehr aus der NATO herausziehen und die Ukraine als Problem der Europäer erklären, versuchen die wichtigsten Figuren in Europa (Macron, Starmer, Merz), Trump unter Druck zu setzen

    Die Spannungen zwischen der Trump-Regierung und Europa nehmen zu - die Europäer aber haben nun die Schwachstelle von Trump realisiert: die Schulden! Da die USA sich immer mehr aus der NATO herausziehen und die Ukraine als Problem der Europäer erklären, versuchen die wichtigsten Figuren in Europa (Macron, Starmer, Merz), Trump unter Druck zu setzen - die Achillesverse der USA aber sind die Schulden und die Notwendigkeit, diese zu refinanzieren. Heute fällt die EU ein Urteil über Strafzahlungen für Elon Musk - auch das wird für das Verhältnis Europa-USA brisant. Ebenso wie die Daten zur Inflation in den USA (PCE aus September), da die Renditen nicht nur für US-Staatsanleihen derzeit steigen, trotzdem die Fed die Zinsen senkt..

    Hinweise aus Video:

    2. Fed-Zinsen sollen deutlich sinken – Powell-Nachfolger Hassett mit Aussagen

     

    Das Video "Europa droht Trump: Zinsen, Schulden, Inflation!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
