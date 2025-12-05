    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHewlett Packard Enterprise AktievorwärtsNachrichten zu Hewlett Packard Enterprise

    Hewlett Packard Enterprise - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -8,87 % - 05.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Hewlett Packard Enterprise Aktie bisher Verluste von -8,87 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hewlett Packard Enterprise Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist ein führender Anbieter von IT-Infrastruktur, der Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützt. Mit Produkten wie Servern, Speicherlösungen und Cloud-Diensten bedient HPE weltweit Kunden. Wichtige Konkurrenten sind IBM, Dell und Cisco. HPEs Alleinstellungsmerkmale sind seine Hybrid-IT-Lösungen und das Engagement im Edge-Computing.

    Hewlett Packard Enterprise Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 05.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Hewlett Packard Enterprise Aktie. Mit einer Performance von -8,87 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,02 %, geht es heute bei der Hewlett Packard Enterprise Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Hewlett Packard Enterprise mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -9,40 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,88 %. Im Jahr 2025 gab es für Hewlett Packard Enterprise bisher ein Minus von -12,13 %.

    Hewlett Packard Enterprise Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,48 %
    1 Monat -11,88 %
    3 Monate -9,40 %
    1 Jahr -15,07 %

    Informationen zur Hewlett Packard Enterprise Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Hewlett Packard Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,49 Mrd. € wert.

    Hewlett Packard Enterprise Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hewlett Packard Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hewlett Packard Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hewlett Packard Enterprise

    -9,26 %
    -2,48 %
    -11,88 %
    -9,40 %
    -15,07 %
    +14,79 %
    +80,52 %
    +120,99 %
    +128,89 %
    ISIN:US42824C1099WKN:A140KD



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



