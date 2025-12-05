    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSoftBank Group AktievorwärtsNachrichten zu SoftBank Group

    SoftBank Group Aktie bestätigt den positiven Trend - +7,11 % - 05.12.2025

    Am 05.12.2025 ist die SoftBank Group Aktie, bisher, um +7,11 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SoftBank Group Aktie.

    Foto: Norikazu Tateishi - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    SoftBank Group ist ein führendes Investmentkonglomerat mit Fokus auf Technologie und Telekommunikation, bekannt für seinen Vision Fund. Es konkurriert mit Investmentriesen wie Sequoia und Tencent und hebt sich durch die Größe und den Einfluss seines Fonds ab.

    SoftBank Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 05.12.2025

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,11 % konnte die SoftBank Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SoftBank Group Aktie. Nach einem Plus von +6,67 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 107,86, mit einem Plus von +7,11 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SoftBank Group Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +18,46 %.

    Allein seit letzter Woche ist die SoftBank Group Aktie damit um +13,74 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,49 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SoftBank Group einen Anstieg von +88,45 %.

    SoftBank Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,74 %
    1 Monat -17,49 %
    3 Monate +18,46 %
    1 Jahr +83,46 %

    Informationen zur SoftBank Group Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SoftBank Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 153,88 Mrd. € wert.

    SoftBank Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SoftBank Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SoftBank Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SoftBank Group

    +7,43 %
    +13,74 %
    -17,49 %
    +18,46 %
    +83,46 %
    +150,79 %
    +86,69 %
    +344,06 %
    +14.171,77 %
    ISIN:JP3436100006WKN:891624



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
