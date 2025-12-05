    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSentinelOne Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu SentinelOne Registered (A)

    SentinelOne Registered (A) Aktie mit Kurseinbruch - 05.12.2025

    Am 05.12.2025 ist die SentinelOne Registered (A) Aktie, bisher, um -7,56 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SentinelOne Registered (A) Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    SentinelOne bietet eine fortschrittliche Cybersicherheitsplattform, die durch KI und maschinelles Lernen Bedrohungen in Echtzeit erkennt und abwehrt. Als innovativer Marktführer konkurriert es mit Unternehmen wie CrowdStrike und McAfee. Die autonome Bedrohungsabwehr ist ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal.

    SentinelOne Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.12.2025

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -7,56 % verliert die SentinelOne Registered (A) Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SentinelOne Registered (A) Verluste von -13,96 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die SentinelOne Registered (A) Aktie damit um -5,69 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,77 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SentinelOne Registered (A) einen Rückgang von -37,50 %.

    SentinelOne Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,69 %
    1 Monat -10,77 %
    3 Monate -13,96 %
    1 Jahr -42,89 %

    Informationen zur SentinelOne Registered (A) Aktie

    Es gibt 321 Mio. SentinelOne Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,33 Mrd. € wert.

    SentinelOne Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SentinelOne Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SentinelOne Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SentinelOne Registered (A)

    -8,59 %
    -5,69 %
    -10,77 %
    -13,96 %
    -42,89 %
    -45,93 %
    ISIN:US81730H1095WKN:A3CTJC



