    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma

    Besonders beachtet!

    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    SCHOTT Pharma - Aktie bricht ein -4,02 % - 05.12.2025

    Am 05.12.2025 ist die SCHOTT Pharma Aktie, bisher, um -4,02 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SCHOTT Pharma Aktie.

    Besonders beachtet! - SCHOTT Pharma - Aktie bricht ein -4,02 % - 05.12.2025
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

    SCHOTT Pharma ist ein führender Anbieter von Primärverpackungen für die Pharmaindustrie, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Glas- und Polymerverpackungen. Konkurrenten sind Gerresheimer und West Pharmaceutical. Unterscheidet sich durch fortschrittliche Technologien und nachhaltige Produktion.

    SCHOTT Pharma Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 05.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SCHOTT Pharma Aktie. Mit einer Performance von -4,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der SCHOTT Pharma Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,19 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,02 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SCHOTT Pharma AG!
    Long
    16,01€
    Basispreis
    1,18
    Ask
    × 10,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    18,96€
    Basispreis
    2,17
    Ask
    × 10,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SCHOTT Pharma Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -20,64 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die SCHOTT Pharma Aktie damit um -8,80 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,12 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SCHOTT Pharma einen Rückgang von -30,43 %.

    SCHOTT Pharma Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,80 %
    1 Monat -8,12 %
    3 Monate -20,64 %
    1 Jahr -37,20 %

    Informationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Es gibt 151 Mio. SCHOTT Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,60 Mrd. € wert.

    Dax setzt Erholung fort - Über 24.000 Punkte


    Der deutsche Leitindex Dax ist am Freitag erstmals seit Mitte November wieder über die Marke von 24.000 Punkten gesprungen. Im frühen Handel stand das Börsenbarometer 0,55 Prozent höher bei 24.012,55 Punkten. Rückenwind gaben am Morgen die …

    Schott Pharma auf Rekordtief nach schwachen Zielvorgaben


    Schwache Ziele von Schott Pharma haben die Aktien am Freitag auf ein Rekordtief von 17,10 Euro zurückgeworfen. Die Papiere des Pharmazulieferers verloren 2025 damit etwa ein Drittel und gehören zu den schwächsten SDax -Werten. Gerresheimer-Aktien …

    Schott Pharma blickt verhalten auf 2026 - Aktie gibt nach


    Der Pharmazulieferer Schott Pharma kämpft weiter mit der aktuellen Marktunsicherheit. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 fällt entsprechend verhalten aus und bleibt hinter den Markterwartungen zurück. Unternehmenschef Andreas …

    SCHOTT Pharma Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SCHOTT Pharma Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SCHOTT Pharma Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SCHOTT Pharma

    -5,03 %
    -8,80 %
    -8,12 %
    -20,64 %
    -37,20 %
    -38,18 %
    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! SCHOTT Pharma - Aktie bricht ein -4,02 % - 05.12.2025 Am 05.12.2025 ist die SCHOTT Pharma Aktie, bisher, um -4,02 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SCHOTT Pharma Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     