SCHOTT Pharma - Aktie bricht ein -4,02 % - 05.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SCHOTT Pharma Aktie. Mit einer Performance von -4,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der SCHOTT Pharma Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,19 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,02 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

SCHOTT Pharma ist ein führender Anbieter von Primärverpackungen für die Pharmaindustrie, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Glas- und Polymerverpackungen. Konkurrenten sind Gerresheimer und West Pharmaceutical. Unterscheidet sich durch fortschrittliche Technologien und nachhaltige Produktion.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SCHOTT Pharma Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -20,64 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die SCHOTT Pharma Aktie damit um -8,80 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,12 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SCHOTT Pharma einen Rückgang von -30,43 %.

SCHOTT Pharma Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,80 % 1 Monat -8,12 % 3 Monate -20,64 % 1 Jahr -37,20 %

Informationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Es gibt 151 Mio. SCHOTT Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,60 Mrd. € wert.

Der deutsche Leitindex Dax ist am Freitag erstmals seit Mitte November wieder über die Marke von 24.000 Punkten gesprungen. Im frühen Handel stand das Börsenbarometer 0,55 Prozent höher bei 24.012,55 Punkten. Rückenwind gaben am Morgen die …

Schwache Ziele von Schott Pharma haben die Aktien am Freitag auf ein Rekordtief von 17,10 Euro zurückgeworfen. Die Papiere des Pharmazulieferers verloren 2025 damit etwa ein Drittel und gehören zu den schwächsten SDax -Werten. Gerresheimer-Aktien …

Der Pharmazulieferer Schott Pharma kämpft weiter mit der aktuellen Marktunsicherheit. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 fällt entsprechend verhalten aus und bleibt hinter den Markterwartungen zurück. Unternehmenschef Andreas …

SCHOTT Pharma Aktie jetzt kaufen?

Ob die SCHOTT Pharma Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SCHOTT Pharma Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.