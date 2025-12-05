RENK Group - Aktie steigt rasant +4,10 % - 05.12.2025

Der Kurs der RENK Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -22,86 %.

Die RENK Group Aktie notiert aktuell bei 51,65€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,10 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,04 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RENK Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 51,65€, mit einem Plus von +4,10 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Allein seit letzter Woche ist die RENK Group Aktie damit um +0,06 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,64 %. Im Jahr 2025 gab es für RENK Group bisher ein Plus von +177,48 %.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,06 % 1 Monat -21,64 % 3 Monate -22,86 % 1 Jahr +143,92 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der RENK Group Aktie, die als schwächster Branchenwert eingestuft wird. Analysten empfehlen einen Kauf bei einem Kursziel von 60,50 Euro. Geopolitische Unsicherheiten führen zu einer erwarteten Seitwärtsbewegung, während die anhaltende Nachfrage im Rüstungssektor als positiv für die Aktie angesehen wird. Trotz dieser positiven Aspekte wird ein Kursverfall beobachtet, was einige Anleger verunsichert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,16 Mrd. € wert.

Der deutsche Leitindex Dax ist am Freitag erstmals seit Mitte November wieder über die Marke von 24.000 Punkten gesprungen. Im frühen Handel stand das Börsenbarometer 0,55 Prozent höher bei 24.012,55 Punkten. Rückenwind gaben am Morgen die …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Im November `25 haben 13 Analysten die RENK Group Aktie eingestuft.

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

