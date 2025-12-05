    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    ThyssenKrupp Aktie - Kurs legt am 05.12.2025 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die ThyssenKrupp Aktie bisher um +3,68 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Foto: Rolf Vennenbern - dpa

    ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    ThyssenKrupp aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 05.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die ThyssenKrupp Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,68 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ThyssenKrupp Aktie. Nach einem Plus von +3,34 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 9,5700, mit einem Plus von +3,68 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der ThyssenKrupp Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +29,83 %.

    Allein seit letzter Woche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +0,19 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,09 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ThyssenKrupp um +216,86 % gewonnen.

    ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,19 %
    1 Monat -1,09 %
    3 Monate +29,83 %
    1 Jahr +208,94 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der ThyssenKrupp Aktie, die in den letzten Tagen starke Schwankungen aufwies. Die Aktie fiel um 5% und stieg dann wieder um 5%, was als "Jo-Jo Aktie" bezeichnet wird. Einige Teilnehmer erwarten, dass die Aktie den Widerstand bei 9,55 Euro überwinden könnte, um in Richtung 10 Euro zu steigen. Die Pensionsverpflichtungen von etwa 3 Milliarden Euro werden als bedeutendes Risiko angesehen, dennoch wird die zukünftige Entwicklung optimistisch betrachtet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,94 Mrd. € wert.

    Dax setzt Erholung fort - Über 24.000 Punkte


    Der deutsche Leitindex Dax ist am Freitag erstmals seit Mitte November wieder über die Marke von 24.000 Punkten gesprungen. Im frühen Handel stand das Börsenbarometer 0,55 Prozent höher bei 24.012,55 Punkten. Rückenwind gaben am Morgen die …

    Börsenstart Europa - 05.12. - FTSE Athex 20 stark +1,96 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Salzgitter und Thyssenkrupp stark - Citi lobt Protektionismus


    Stahlwerte sind am Freitagmorgen gefragt - vor allem deutsche. Während Aktien der Branchengröße ArcelorMittal mit weniger als ein Prozent Plus vergleichsweise unauffällig sind, legen Thyssenkrupp und Salzgitter deutlich zu. Letztere jagen mit …

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    +2,32 %
    +0,19 %
    -1,09 %
    +29,83 %
    +208,94 %
    +118,74 %
    +107,64 %
    -34,98 %
    +21,44 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000



