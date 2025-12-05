Chinas Milliarden-Chipwette: Baidu-Tochter plant den nächsten Mega-IPO

Die Regierung in Peking treibt den Aufbau eigener Halbleiter voran, seit Washington die Ausfuhr leistungsfähiger Prozessoren weiter eingeschränkt und etwa moderne Nvidia-Chips für China blockiert hat. Der Boom ist spürbar: Die Aktie des GPU-Herstellers Moore Threads schoss beim Debüt an der Börse in Shanghai auf mehr als das Fünffache ihres Ausgabepreises .

Kunlunxin, die auf künstliche Intelligenz spezialisierte Chip-Einheit von Baidu, bereitet laut drei Insiderquellen einen Börsengang in Hongkong vor. Das Unternehmen erreichte nach einer jüngsten Finanzierungsrunde eine Bewertung von rund 21 Milliarden Yuan, was rund 2,5 Milliarden Euro entspricht. Reuters lag das entsprechende Investorenmaterial vor, doch Baidu hat die Fragen zu den Plänen nicht beantwortet.

IPO-Fenster öffnet sich

Kunlunxin strebt laut den Dokumenten einen Börsengang bis Anfang des Jahres 2027 an. Zwei der Insider sagten, das Unternehmen wolle bereits im ersten Quartal des Jahres 2026 einen Antrag an die Hongkonger Börse stellen. In den vergangenen sechs Monaten sammelte Kunlunxin mehr als 2 Milliarden Yuan (242,789 Millionen Euro) von einem Fonds des Telekommunikationsriesen China Mobile und weiteren Investoren ein. Die Bewertung stieg damit von 18 Milliarden auf rund 21 Milliarden Yuan.

Wachstum über Baidu hinaus

Die Chipfirma wurde 2012 als interne Einheit von Baidu gegründet, arbeitet inzwischen aber weitgehend unabhängig, während Baidu die Kontrolle behält. Anfangs lieferte Kunlunxin fast ausschließlich Chips an den Mutterkonzern. Seit zwei Jahren baut das Unternehmen jedoch aktiv sein externes Geschäft aus.

Für dieses Jahr erwartet Kunlunxin einen Umsatz von mehr als 3,5 Milliarden Yuan (424,881 Millionen Euro) und plant laut Reuters, die Gewinnschwelle zu erreichen. Im Jahr 2024 lag der Umsatz bei rund 2 Milliarden Yuan, während ein Nettoverlust von etwa 200 Millionen Yuan (rund 24,278 Millionen Euro) verbucht wurde. Im kommenden Jahr sollen erstmals mehr als die Hälfte der Erlöse aus externen Verkäufen stammen.

Neue Produkte heizen die Nachfrage an

Besonders gefragt ist der Hochleistungsprozessor P800, der in diesem Jahr verstärkt in Rechenzentren staatlicher Unternehmen und Behörden eingesetzt wurde. Zudem stellte Kunlunxin zwei neue Chips vor: den M100, der Anfang des Jahres 2026 starten soll und auf Inferenz spezialisiert ist, sowie den M300, der sowohl Training als auch Inferenz beherrscht und Anfang des Jahres 2027 erscheinen soll.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion