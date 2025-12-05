Trotz Produktionsproblemen: Analysten sprechen "Buy"-Empfehlung aus

Airbus hat im November 72 Flugzeuge ausgeliefert und damit die Gesamtzahl in diesem Jahr auf 657 erhöht, teilte der europäische Flugzeughersteller am Freitag mit. Diese Zahl unterstreicht den schwachen November, den CEO Guillaume Faury nach einer Produktionsstörung angeführt hatte. Dies bedeutet, dass der weltgrößte Flugzeughersteller im Dezember eine fast rekordverdächtige Anzahl von 133 Flugzeugen ausliefern muss, um das neu revidierte Ziel von 790 Flugzeugen für 2025 zu erreichen.

Die niedrigeren Auslieferungszahlen bilden den Abschluss einer schwierigen Woche, in der das Unternehmen mitteilte, dass es bei einigen Flugzeugen seiner meistverkauften A320-Familie mit einem Qualitätsproblem bei den Metallrumpfpaneelen zu kämpfen habe. Dies passierte nur wenige Tage nach einem überraschenden Rückruf zur Behebung eines Computerfehlers. Am Mittwoch senkte der Flugzeughersteller sein Ausliererungsziel für das Gesamtjahr um 4 Prozent auf "rund 790" Jets (zuvor waren es rund 820), hielt aber an seinen Finanzzielen fest. Das Unternehmen hatte zuvor erklärt, dass "rund" eine Fehlertoleranz von 20 Flugzeugen bedeute.