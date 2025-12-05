    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Trotz Produktionsproblemen: Analysten sprechen "Buy"-Empfehlung aus

    Trotz reduzierter Jahresziele erhalten Airbus-Aktien zu Beginn des Monats sieben "Buy"-Empfehlungen von führenden Analysten.

    Airbus - Trotz Produktionsproblemen: Analysten sprechen "Buy"-Empfehlung aus
    Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/dpa

    Airbus hat im November 72 Flugzeuge ausgeliefert und damit die Gesamtzahl in diesem Jahr auf 657 erhöht, teilte der europäische Flugzeughersteller am Freitag mit. Diese Zahl unterstreicht den schwachen November, den CEO Guillaume Faury nach einer Produktionsstörung angeführt hatte. Dies bedeutet, dass der weltgrößte Flugzeughersteller im Dezember eine fast rekordverdächtige Anzahl von 133 Flugzeugen ausliefern muss, um das neu revidierte Ziel von 790 Flugzeugen für 2025 zu erreichen.

    Die niedrigeren Auslieferungszahlen bilden den Abschluss einer schwierigen Woche, in der das Unternehmen mitteilte, dass es bei einigen Flugzeugen seiner meistverkauften A320-Familie mit einem Qualitätsproblem bei den Metallrumpfpaneelen zu kämpfen habe. Dies passierte nur wenige Tage nach einem überraschenden Rückruf zur Behebung eines Computerfehlers. Am Mittwoch senkte der Flugzeughersteller sein Ausliererungsziel für das Gesamtjahr um 4 Prozent auf "rund 790" Jets (zuvor waren es rund 820), hielt aber an seinen Finanzzielen fest. Das Unternehmen hatte zuvor erklärt, dass "rund" eine Fehlertoleranz von 20 Flugzeugen bedeute. 

    Airbus

    +0,29 %
    -2,70 %
    -6,41 %
    +6,28 %
    +28,92 %
    +79,71 %
    +107,06 %
    +206,64 %
    +990,54 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914

    Airbus gab am Freitag außerdem bekannt, im November 75 neue Bestellungen erhalten zu haben, womit sich die Gesamtzahl in diesem Jahr auf 797 erhöht, nach Abzug der Stornierungen also 700. Auch nach dem Problem mit dem Flugzeugrumpf, das mit einem spanischen Zulieferer in Verbindung gebracht wird, liegt Airbus bei den Auslieferungen weiterhin vor dem Konkurrenten Boeing, da sich der US-Flugzeughersteller von seiner eigenen langwierigen Krise erholt, obwohl Airbus bei den Neuaufträgen hinterherhinkt. 

    Für den Zeitraum von Januar bis Oktober, den letzten Zeitraum, für den Daten vorliegen, meldete Boeing nach Abzug der Stornierungen einen Nettoauftragseingang von 782 Bestellungen.

    Boeing

    -0,21 %
    +6,30 %
    +0,78 %
    -12,21 %
    +14,93 %
    +0,29 %
    -9,31 %
    +26,64 %
    +1.051,16 %
    ISIN:US0970231058WKN:850471

    Die Aktie von Airbus ist seit Jahresbeginn knapp 24 Prozent im Plus und wird mit 198,42 Euro (1:00 MEZ) bewertet. Die Boeing-Aktie ist seit Jahresbeginn 4 Prozent im Plus und wird mit 173 Euro bewertet. Im Dezember gaben sieben Analystenhäuser der Aktie eine "Buy"-Empfehlung, darunter Bernstein Research, Jefferies, JP Morgan, Goldman Sachs, Barclas, Deutsche Bank und RBC Capital Markets.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst von Paul Späthling
