    Cloudflare Registered (A) Aktie fällt um -2,92 % - 05.12.2025

    Am 05.12.2025 ist die Cloudflare Registered (A) Aktie, bisher, um -2,92 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Cloudflare Registered (A) Aktie.

    Foto: Eric Risberg - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Cloudflare Registered (A) ist ein führender Anbieter von Internet-Sicherheits- und Performance-Lösungen, bekannt für sein CDN und DDoS-Schutz. Es konkurriert mit Akamai und AWS und bietet einzigartige Sicherheitslösungen wie Zero Trust.

    Cloudflare Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 05.12.2025

    Mit einer Performance von -2,92 % musste die Cloudflare Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,15 %, geht es heute bei der Cloudflare Registered (A) Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Cloudflare Registered (A) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -2,36 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cloudflare Registered (A) Aktie damit um +3,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,76 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Cloudflare Registered (A) um +68,86 % gewonnen.

    Cloudflare Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,56 %
    1 Monat -12,76 %
    3 Monate -2,36 %
    1 Jahr +66,82 %

    Informationen zur Cloudflare Registered (A) Aktie

    Es gibt 315 Mio. Cloudflare Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,67 Mrd. € wert.

    Globaler Stillstand: Cloudflare-Fiasko trifft erneut Millionen


    Plattformen brechen beim Laden ab, Admins verlieren Dashboard und API. Die Aktie rutscht vorbörslich ab, bevor Cloudflare eine erste Entwarnung andeutet. Die Infrastruktur zeigt erneut Schwachstellen.

    Cloudflare Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Cloudflare Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cloudflare Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Cloudflare Registered (A)

    -0,49 %
    +3,56 %
    -12,76 %
    -2,36 %
    +66,82 %
    +284,67 %
    +176,09 %
    +523,99 %
    ISIN:US18915M1071WKN:A2PQMN



