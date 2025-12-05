    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsYpsomed Holding AktievorwärtsNachrichten zu Ypsomed Holding

    ROUNDUP 2

    Schott Pharma blickt verhalten auf 2026 - Aktie auf Rekordtief

    Für Sie zusammengefasst
    • Schott Pharma sieht unsicheren Ausblick für 2025/26.
    • Aktie fällt um über 7% auf Rekordtief von 17,10 Euro.
    • Mittelfristige Ziele gesenkt, Umsatzwachstum enttäuscht.
    ROUNDUP 2 - Schott Pharma blickt verhalten auf 2026 - Aktie auf Rekordtief
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Aktie mit Rekordtief und Details)

    MAINZ (dpa-AFX) - Der Pharmazulieferer Schott Pharma kämpft weiter mit der Marktunsicherheit. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 fällt entsprechend verhalten aus und bleibt hinter den Markterwartungen zurück. Unternehmenschef Andreas Reisse bezeichnete das neue Geschäftsjahr als "Übergangsjahr". Allerdings ruderte er auch bei den Mittelfristzielen zurück. An der Börse kommt dies gar nicht gut an.

    Für die Aktie ging es am Freitagvormittag um über sieben Prozent nach unten auf ein Rekordtief von 17,10 Euro. Damit notiert sie auf dem letzten Platz im Kleinwerteindex SDax . Im Jahresverlauf hat sie etwa ein Drittel an Wert verloren. Der Mainzer Spezialglashersteller Schott hatte seine Pharmasparte 2023 zu 27 Euro je Papier an die Börse gebracht. Bis Anfang 2024 ging es dann bis auf gut 43 Euro nach oben, seither hat der Abwärtstrend Bestand.

    Analyst Pallav Mittal von Barclays attestiert dem Pharmaverpackungshersteller Eckdaten im Erwartungsrahmen. Aufstoßen dürfte aber, dass das bis Ende September laufende neue Geschäftsjahr ein Übergangsjahr werde und die mittelfristigen Ziele gesenkt wurden, so der Experte. Kurzfristiger Gegenwind im Bereich Drug Delivery Systems (DDS) sei auch keine gute Nachricht für die Konkurrenten Gerresheimer und Ypsomed.

    Laut Olivier Calvet von UBS liegt der Ausblick 2026 unter den Erwartungen. Der operative Gewinnkonsens dürfte um 11 Prozent sinken. Die Nachfrageschwäche bei Glasspritzen sei neu. Es stelle sich die Frage, ob sie kundenspezifisch sei.

    Im seit Oktober laufenden Geschäftsjahr dürfte der Erlös währungsbereinigt um 2 bis 5 Prozent wachsen, teilte Schott Pharma weiter mit. Für die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) gehen die Mainzer von rund 27 Prozent aus. Am Markt werden den Angaben zufolge allerdings ein Umsatzplus von gut 8 Prozent sowie eine operative Marge von fast 29 Prozent erwartet.

    Zudem ruderte das Unternehmen beim mittelfristigen Ausblick zurück. Für die Geschäftsjahre 2027 bis 2029 soll im Schnitt ein jährliches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent erzielt werden. Die operative Marge soll sich in Richtung 30 Prozent bewegen. Zuletzt war noch ein mittleres jährliches Umsatzplus von mehr als 10 Prozent sowie eine Marge im niedrigeren 30er-Prozentbereich erwartet worden.

    "Insbesondere im Segment Drug Delivery Systems hält der Gegenwind kurzfristig an", erklärte Schott-Pharma-Chef Reisse. Denn die veränderte Markteinschätzung eines wichtigen Kunden führe zu einer geringeren Nachfrage nach Glasspritzen.

    Mit Blick auf das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 erreichte das Unternehmen auf Basis vorläufiger Resultate währungsbereinigt ein Umsatzplus von 5,8 Prozent auf gut 986 Millionen Euro. Damit schaffte das Unternehmen in etwa die zuvor gesenkte Prognose eines Erlöswachstums aus eigener Kraft von ungefähr sechs Prozent. Die operative Marge kletterte währungsbereinigt von 26,9 auf 28,4 Prozent. Das entspricht einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von gut 280 Millionen Euro.

    Die detaillierten Zahlen will das Management um Noch-Chef Andreas Reisse am 11. Dezember veröffentlichen. Anfang Mai 2026 wird Christian Mias das Ruder bei Schott Pharma übernehmen./err/nas/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 345,3 auf Lang & Schwarz (05. Dezember 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +1,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 893,20 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,75EUR. Von den letzten 4 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +12,14 %/+31,48 % bedeutet.




    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
