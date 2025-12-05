Sigenergy präsentiert starke Partnerschaften und Produktneuheiten auf der Solarsolutions Düsseldorf 2025

DÜSSELDORF, 5. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Auf der Solarsolutions, die diese Woche in Düsseldorf stattgefunden hat, zeigte Sigenergy in beeindruckender Stärke, wie rasant das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2022 gewachsen ist. Mit einem eigenen Stand, zahlreichen Partnern und innovativen Produktneuheiten untermauert das Unternehmen seinen Anspruch, einer der führenden Technologieanbieter für moderne Energie- und Speichersysteme zu sein. Am Messestand Q7 in Halle 13 präsentierte Sigenergy seine neuesten Lösungen für Residential- und C&I-Anwendungen. Neben dem SigenStor, dem Sigen Hybridwechselrichter 2. Generation und dem modularen Großspeicher SigenStack für Gewerbeanwendungen rückt in diesem Jahr insbesondere der neue Mikrowechselrichter SigenMicro in den Fokus, der zusätzlich auf dem Innovation Boulevard der Messe ausgestellt wurde. Seine WLAN-Mesh-Architektur erweitert die Kommunikationsreichweite um 1600 % und ermöglicht eine Selbstheilung innerhalb von 150 ms für eine schnelle und zuverlässige Installation und Inbetriebnahme. Er zeichnet sich durch seine patentierte DAB-Topologie, das branchenweit erste integrierte EMS und Schutzart IP67 aus.

1. MoU für 100-MWh-DC-gekoppelten Speicher im Projekt "Solarpark Beckum"

Sigenergy hat auf der Solarsolutions 2025 ein zukunftsweisendes Großprojekt mit dem Planungs- und Projektleitungsbüro STEINHOFF & Partner aus Wadersloh offiziell besiegelt: den Solarpark Beckum, der mit einem über 100 MWh großen DC-gekoppelten SigenStack-Speicher ausgestattet wird. Der dezentrale, direkt DC-gekoppelte Großspeicher wird erstmals unterhalb der PV-Module integriert – ohne zusätzliche Flächenversiegelung. Das Projekt mit 59 MWp PV-Leistung startet in Q1 2026 und setzt neue Maßstäbe für innovative Systemarchitekturen im Utility-Scale-Segment.

2. Strategische Partnerschaft: Sigenergy x EC Power (XRGI-BHKW)

Mit EC Power GmbH, einem der führenden Hersteller von Blockheizkraftwerken, wurde eine strategische Partnerschaft geschlossen. Ziel ist eine ganzheitliche Energie- und Heizlösung für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude, die das XRGI-BHKW mit den modularen Speichersystemen SigenStor und SigenStack kombiniert. Diese Lösung ermöglicht:

effiziente Speicherung überschüssiger BHKW-Energie

zentrales Energiemanagement über Sigenergy-Systeme

USV- und Notstromfunktion

Damit entsteht ein System, das trotz schwankender PV-Produktion eine stabile, systemdienliche Versorgung gewährleistet.