ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Eni auf von 'Overweight' auf 'Underweight'
- JPMorgan senkt Eni-Kursziel auf 15,50 Euro.
- Aktien von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft.
- Chemiegeschäft muss sich erholen für Kursspielraum.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 17 auf 15,50 Euro gesenkt und die Aktien doppelt abgestuft von "Overweight" auf "Underweight". Die Aktien der Italiener wiesen inzwischen eine leichte Bewertungsprämie gegenüber Europas Ölbranche auf, schrieb Matthew Lofting am Donnerstagabend in seinem Ausblick. Historisch gesehen seien sie eigentlich immer deutlich günstiger gewesen. Mit seiner Ergebnisschätzung geht er 5 Prozent unter den Konsens. Eine Erholung des Chemiegeschäfts von Eni sei nötig, um weiteren Kursspielraum zu eröffnen./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 18:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie
Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,49 % und einem Kurs von 16,03 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 11:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um -0,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,06 %.
Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 50,29 Mrd..
ENI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 70,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -12,40 %/+12,63 % bedeutet.
Eni hat mit seinem Supercomputer HPC6, der mit einer Rechenleistung voon 477 Petafops pro Sekunde der schnellste außerhalb der USA ist, meines Erachtens einige Chancen im Vergleich zu anderen Energieunternehmen. Eni kann seine eigenen Algorithmen und Technologien für maßgeschneiderte Optimierungen und Kontrolle über die Prozesse entwicklen.
Damit könnte Eni Ölreserven in geologischen Schichten entdecken, die zuvor unsichtbar schienen und zudem eine Schlüsselrolle in der Forschung an sauberer Energie einnehmen. Mit digitalen Zwillinge von Öl- und Gasfeldern könnte der Supercomputer Bohrlöcher simulieren oder neue Materialien erforschen, was für Eni einen Wettbewerbsvorteil brächte und es dem Unternehmen ermöglicht, innovative Lösungen für die Energiezukunft zu entwickeln.
Klar, gibt es viele Risiken (z.B. Geopolitik, Investitionen, Nachhaltigkeit, Ölpreis, Regulatorik, Umwelt oder Wettbewerb) zu bedenken, wenn man in Eni investieren möchte, aber Bilanz und Dividenden (ok, halt italienische Quellensteuer) sind stark.