JPMorgan senkt Eni auf von 'Overweight' auf 'Underweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,49 % und einem Kurs von 16,03 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 11:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um -0,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,06 %.

Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 50,29 Mrd..

ENI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 70,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -12,40 %/+12,63 % bedeutet.