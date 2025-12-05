ANALYSE-FLASH
RBC belässt Schott Pharma auf 'Sector Perform' - Ziel 21,50 Euro
- RBC belässt Schott Pharma auf "Sector Perform".
- Kursziel für Schott Pharma bei 21,50 Euro.
- Wachstumsausblick enttäuscht, Gewinnkonsens zu hoch.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 21,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. So schwach, wie der Wachstumsausblick des Pharmazulieferers jetzt ausgefallen sei, habe er ihn auch in seiner skeptischen Analyse zwei Tage zuvor nicht erwartet, schrieb Charles Weston in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Gewinnkonsens für 2029 liege jetzt 26 Prozent zu hoch./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:04 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:45 / EST
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,03 % und einem Kurs von 17,00 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -10,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,92 %.
Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,56 Mrd..
SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,833EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +23,67 %/+64,90 % bedeutet.
