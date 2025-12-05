ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für Schott Pharma auf 24,70 Euro - 'Buy'
- UBS senkt Kursziel für Schott Pharma auf 24,70 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Buy", Ausblick enttäuscht.
- Operativer Gewinnkonsens sinkt um 11 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 28,80 auf 24,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege unter den Erwartungen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstagabend. Der operative Gewinnkonsens dürfte um 11 Prozent sinken. Die Nachfrageschwäche bei Glasspritzen sei neu. Es stelle sich die Frage, ob sie kundenspezifisch sei./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 21:42 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,03 % und einem Kurs von 17,00 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -10,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,92 %.
Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,56 Mrd..
SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,833EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +23,67 %/+64,90 % bedeutet.
