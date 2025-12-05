UBS senkt Ziel für Schott Pharma auf 24,70 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,03 % und einem Kurs von 17,00 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -10,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,92 %.

Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,56 Mrd..

SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,833EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +23,67 %/+64,90 % bedeutet.