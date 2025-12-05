ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Totalenergies auf 'Neutral' - Ziel 55 Euro
- JPMorgan senkt Kursziel für Totalenergies auf 55 Euro.
- Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft.
- Nur Shell und Repsol bleiben auf "Overweight".
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 58,50 auf 55 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Matthew Lofting lässt in seinem Ausblick auf Europas Ölbranche für 2026 nur noch Shell und Repsol auf "Overweight". Er sieht damit inzwischen mehr Werte skeptisch als optimistisch. Die Bewertungen von Total und Shell unterschieden sich kaum, so Lofting. Bei Letzteren ist er aber überzeugter vom Cashflow-Profil./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 18:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 56,64 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +0,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,57 %.
Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 123,92 Mrd..
TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -2,07 %/+24,64 % bedeutet.
TotalEnergies kauft sich für über fünf Milliarden Euro in Kretinskys Stromgeschäft ein und baut seine Position auf dem europäischen Energiemarkt deutlich aus.
Der Deal adressiert eine entscheidende Marktlücke: Europas Strombedarf steigt stark, vor allem durch neue Rechenzentren und die Elektrifizierung der Industrie. TotalEnergies will "clean firm power" liefern, also verlässliche Strommengen auf Basis moderner Gas-und-Dampf-Technik und Batteriespeichern. Die Allianz wird zum bevorzugten Vehikel für künftige Investitionen in flexible Erzeugung.
Gas, LNG und Strom rücken enger zusammen
Der Schritt ist das zentrale Element von TotalEnergies Plan, ein vollständig integriertes Stromgeschäft aufzubauen. Das Unternehmen verbindet damit sein LNG-Importgeschäft mit flexibler Erzeugung, um Margen entlang der gesamten Kette von Gas zu Strom zu erzielen. Das Portfolio bringt rund 15 Terawattstunden jährliche Netto-Stromproduktion, die bis 2030 auf 20 Terawattstunden steigen soll. Damit kann TotalEnergies etwa 2 Millionen Tonnen LNG jährlich über die eigene Stromerzeugung vermarkten. Rund 40 Prozent der Bruttomarge stammen aus gesicherten Kapazitätszahlungen, die Preisschwankungen im Großhandel dämpfen.