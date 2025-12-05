JPMorgan senkt Totalenergies auf 'Neutral' - Ziel 55 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 56,64 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +0,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,57 %.

Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 123,92 Mrd..

TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -2,07 %/+24,64 % bedeutet.