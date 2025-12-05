    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt Totalenergies auf 'Neutral' - Ziel 55 Euro

    • JPMorgan senkt Kursziel für Totalenergies auf 55 Euro.
    • Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft.
    • Nur Shell und Repsol bleiben auf "Overweight".
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 58,50 auf 55 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Matthew Lofting lässt in seinem Ausblick auf Europas Ölbranche für 2026 nur noch Shell und Repsol auf "Overweight". Er sieht damit inzwischen mehr Werte skeptisch als optimistisch. Die Bewertungen von Total und Shell unterschieden sich kaum, so Lofting. Bei Letzteren ist er aber überzeugter vom Cashflow-Profil./ag/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 18:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT

    TotalEnergies

    -2,06 %
    +0,12 %
    +6,57 %
    +6,48 %
    +4,44 %
    -3,49 %
    +50,42 %
    +57,58 %
    +405,95 %
    ISIN:FR0000120271WKN:850727

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 56,64 auf Tradegate (05. Dezember 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +0,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 123,92 Mrd..

    TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -2,07 %/+24,64 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 55 Euro

    TotalEnergies - 850727 - FR0000120271

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
