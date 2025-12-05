    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInditex AktievorwärtsNachrichten zu Inditex
    UBS stuft Inditex auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Inditex nach Zahlen von 52 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Textilhändlers sei stark gewesen und habe gezeigt, dass das erste Halbjahr lediglich einmalig aus einem Mix aus schlechtem Wetter und nicht ganz perfekter Mode belastet gewesen sei, schrieb Sreedhar Mahamkali am Donnerstagabend. Der Konzern sei damit wieder auf einer Spitzenposition in der Branche, und nun stünden die Zeichen auch für 2026 gut./rob/tav/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 18:58 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 54,90EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Sreedhar Mahamkali
    Analysiertes Unternehmen: Inditex
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 60
    Kursziel alt: 52
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
