Bundestag stimmt für Reform des Wehrdienstes
Für Sie zusammengefasst
- Bundestag stimmt neuem Wehrdienstgesetz zu.
- Verpflichtende Musterung junger Männer geplant.
- Wiedereinführung der Wehrerfassung beschlossen.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat dem Gesetz für einen neuen Wehrdienst zugestimmt. Eine Mehrheit der Abgeordneten votierte in namentlicher Abstimmung für die Pläne der Bundesregierung, die eine verpflichtende Musterung junger Männer sowie die Wiedereinführung der Wehrerfassung vorsehen./cn/DP/mis
