Wirtschaft wächst im Sommer etwas stärker als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Wirtschaft der Eurozone hat im Sommer etwas stärker Fahrt aufgenommen als erwartet. In den 20 Ländern des Währungsraums habe die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag nach einer dritten Schätzung mitteilte. In einer zweiten Schätzung war noch ein Anstieg um 0,2 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung gerechnet. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft um 0,1 Prozent gewachsen.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal wuchs die Wirtschaft der Eurozone in den Monaten Juli bis September um 1,4 Prozent. Hier wurde die erste Schätzung bestätigt.

Unter den größten Volkswirtschaften der Eurozone verzeichnete Spanien das stärkste Wachstum mit 0,6 Prozent im Quartalsvergleich. Spürbar aufwärts ging es auch in Frankreich mit einem Plus von 0,5 Prozent. In Italien wuchs die Wirtschaft leicht um 0,1 Prozent. In Deutschland stagnierte die Wirtschaft./jsl/mis



