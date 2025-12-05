    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Microsoft drückt aufs Gaspedal: Bahnt sich ein Mega-Rechenzentrumsdeal an?

    Microsoft und LG prüfen eine mögliche Partnerschaft für moderne KI-Datenzentren. Noch gibt es keinen Vertrag, doch die Gespräche in den USA sorgen für Spannung.

    Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

    LG Electronics erklärte in einer Pflichtmitteilung, dass Microsoft sowie mehrere LG-Unternehmen über eine weitreichende Zusammenarbeit im Bereich Datenzentren sprechen. Ein konkretes Abkommen liege jedoch nicht vor. Die Stellungnahme folgte auf Berichte aus Südkorea, wonach LG-Firmen künftig Schlüsselkomponenten und Software für Microsofts KI-Datenzentren liefern sollen.

    CEOs reisen zu Nadella – Tech-Show in Redmond

    Laut BusinessKorea präsentierten führende Manager der LG- und LS-Group auf dem Microsoft-Campus in Redmond modernste Technologien für KI-Datenzentren. Bei dem sogenannten AIDC Tech Show-Event trafen sie auf Microsoft-Chef Satya Nadella. Die Delegation stellte Lösungen für Kühlung, Energie-Speichersysteme, Abwärme-Nutzung, Netztechnologien, modulare Infrastruktur und komplette Stromversorgung vor.

    Strategischer Druck durch wachsende KI-Investitionen

    Microsoft investiert weltweit massiv in den Ausbau seiner Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Entsprechend groß ist die Hoffnung, dass der Konzern LG- und LS-Technologien künftig im großen Stil einbindet. Ein Sprecher von LG Electronics betonte: "Wir glauben, dass die Kombination aus Microsofts globaler Führungsrolle und den Stärken von LG und LS in fortschrittlichen Materialien, Komponenten und integrierten Lösungen eine langfristige, nachhaltige Partnerschaft schaffen und Innovation wie Wachstum beschleunigen kann."

    LG setzt auf "One LG"-Strategie

    Um im boomenden Markt für KI-Infrastruktur schneller voranzukommen, koordiniert die LG-Group ihre Aktivitäten stärker. Die Initiative "One LG" vereint Unternehmen wie LG Electronics, LG Energy Solution, LG Uplus und LG CNS zu einem gebündelten Marktzugang. Die Gespräche mit Microsoft gelten damit als strategisch wichtiger Meilenstein.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Saskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
