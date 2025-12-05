Microsoft drückt aufs Gaspedal: Bahnt sich ein Mega-Rechenzentrumsdeal an?

LG Electronics erklärte in einer Pflichtmitteilung, dass Microsoft sowie mehrere LG-Unternehmen über eine weitreichende Zusammenarbeit im Bereich Datenzentren sprechen. Ein konkretes Abkommen liege jedoch nicht vor. Die Stellungnahme folgte auf Berichte aus Südkorea, wonach LG-Firmen künftig Schlüsselkomponenten und Software für Microsofts KI-Datenzentren liefern sollen.

CEOs reisen zu Nadella – Tech-Show in Redmond

Laut BusinessKorea präsentierten führende Manager der LG- und LS-Group auf dem Microsoft-Campus in Redmond modernste Technologien für KI-Datenzentren. Bei dem sogenannten AIDC Tech Show-Event trafen sie auf Microsoft-Chef Satya Nadella. Die Delegation stellte Lösungen für Kühlung, Energie-Speichersysteme, Abwärme-Nutzung, Netztechnologien, modulare Infrastruktur und komplette Stromversorgung vor.

Strategischer Druck durch wachsende KI-Investitionen

Microsoft investiert weltweit massiv in den Ausbau seiner Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Entsprechend groß ist die Hoffnung, dass der Konzern LG- und LS-Technologien künftig im großen Stil einbindet. Ein Sprecher von LG Electronics betonte: "Wir glauben, dass die Kombination aus Microsofts globaler Führungsrolle und den Stärken von LG und LS in fortschrittlichen Materialien, Komponenten und integrierten Lösungen eine langfristige, nachhaltige Partnerschaft schaffen und Innovation wie Wachstum beschleunigen kann."

LG setzt auf "One LG"-Strategie

Um im boomenden Markt für KI-Infrastruktur schneller voranzukommen, koordiniert die LG-Group ihre Aktivitäten stärker. Die Initiative "One LG" vereint Unternehmen wie LG Electronics, LG Energy Solution, LG Uplus und LG CNS zu einem gebündelten Marktzugang. Die Gespräche mit Microsoft gelten damit als strategisch wichtiger Meilenstein.

