DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AURUBIS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis von 110 auf 112 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Cashflow sei sehr stark gewesen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Resümee zu ansonsten erwartungsgemäßen Quartalszahlen. Die Verbindlichkeiten des Kupferkonzerns seien daher inzwischen deutlich niedriger als gedacht./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 122,2EUR auf Tradegate (05. Dezember 2025, 11:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Bastian Synagowitz

Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 112

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



